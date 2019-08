Egy újabb durván veszteséges cég készül tőzsdére

A június végén zárult félévben a vállalat bevételei duplázódtak, 1,54 milliárd dollárra rúgtak, viszont a veszteségei is növekedtek: az egy évvel korábbi 723 millió dollárról 905 millió dollárra emelkedtek.

A coworking irodák a kisebb, vagy újonnan induló vállalkozásoknak nyújtanak megoldásokat, rugalmas irodateret és bérlési időt kínálva. A WeWork amerikai cég, az ilyen kisebb bérlőknek kínál világszerte közösségi irodatereket és a bérléshez kapcsolódó szolgáltatásokat, Európát nézve többek között Prágában, Brüsszelben, Milánóban és több német, illetve angol városban vannak jelen. A hagyományos módszer, hogy az ingatlan tulajdonosától egy nagyobb irodateret bérelnek ki és osztanak fel, amit aztán több kisebb vállalkozásnak tudnak kiadni.Anyavállalata, a The We Company most készül az elsődleges részvénykibocsátásra, amire a tervek szerint szeptemberben kerül sor, ehhez kapcsolódóan pedig közzétette pénzügyi adatait.Ebből 690 millió dollár csak a WeWork számlájára írható. Az időszakban mintegy 2,36 milliárd dollárnyi készpénzt elégetett a cég, a dupláját annak, mint a bázisidőszaki érték és az IPO-ból befolyó összeget is a terjeszkedés támogatására fordítaná a vállalat. Jelenleg 29 országban, 111 városban vannak jelen,összesen 528 irodával.Egyelőre a vállalat nem közölt célkitűzéseket arra vonatkozóan, hogy mikorra lehet nyereséges a cég. Az IPO után az alapító, Adam Neumann megtartja a szavazati jogok több mint 50 százalékát, igazodva a trendekhez mostanában, ahogy a tőzsdére lépő startupok alapítói a kezükben akarják tartani a kontrollt a tőzsdére lépés után is.A vállalatot januárban a legutóbbi tőkeemelés 47 milliárd dollárra értékelte.A részvénykibocsátás egy jó teszt lesz arra, hogy a jelenlegi piaci környezetben, a kereskedelmi háború és a recessziós félelmek közepette mekkora a befektetők lelkesedése. Az, hogy a vállalat veszteséges, még nem jelenti azt, hogy ne lehetne vonzó a befektetők szemében, a fiatal vállalatoknál ugyanis hajlamosak "elnézni" a befektetők a masszív veszteségeket is, ha azok a jövőbeli növekedést támogató beruházások miatt vannak. Ami aggasztó, hogy a cég közlése szerint az egy tagra jutó bevételek csökkennek és a lefelé mutató tendencia folytatódhat, ahogy újabb, alacsonyabb árszintű piacokra lépnek be a terjeszkedéssel.2014 óta az idei a legmozgalmasabb év az amerikai IPO-piacon, olyan vállalatok mentek tőzsdére, mint a Beyond Meat, a Zoom Video Communications, az Uber, vagy a Lyft.