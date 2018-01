Egyesülhet a Daimler és a BMW - A járműmegosztás területén gurítanának nagyot

Összeborulhatnak az ősi riválisok

Mi értelme lenne a lépésnek?

Nagyon pörög az üzlet

A tárgyalások a végső szakaszban járnak, hogyha sikerül tető alá hozni a megállapodást, akkor az egyesített vállalat önállóan működhet majd a jövőben, a legnagyobb részvényesek pedig a BMW és a Daimler lesznek.A Daimler által 2008-ban életre hívott Car2Go közel 14 ezer járművet üzemeltet 26 észak-amerikai, nyugat-európai és kínai nagyvárosban. Míg a BMW és a Sixt által közösen működtetett DriveNow közel 6000 járművel kínálja szolgáltatását 9 európai nagyvárosban.A német Frankfurter Allgemeine Zeitung értesülései szerint mindkét cég megtartaná nevét, de az általuk használt technológiák közösek lennének az egyesülést követően. A lap értesülései szerint a megállapodásra már jövő hónapban sor kerülhet.Az értesüléseket természetesen egyik érintett fél sem akarta kommentálni. A találgatások egyébként már 2016-ban megkezdődtek, akkor sem érkezett semmilyen megerősítés, vagy utalás arra, hogy egy ilyen üzletet valóban tető alá hoznának.A két német luxusautó-gyártó azért szánhatná rá magát az együttműködésre, hogy ezzel erősítsék pozícióikat, illetve közös erővel vegyék fel a versenyt az Uberrel, illetve a többi közösségi utazásmegosztóval.A jövőben ugyanis a hagyományos autógyártóknak komoly konkurenciát jelenthetnek azok az új szereplők, amelyek belépnek a közösségi járműmegosztás, illetve a közösségi utazásmegosztás piacára. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a most felnövő generációk már nem feltétlenül akarnak autót birtokolni, igazából csak nehézségek nélkül, kényelmesen akarnak eljutni A-ból B-be, ráadásul a városiasodás okozta problémák, a zsúfoltság, a környezetszennyezés is abba az irányba hatnak, hogy a városon belül, vagy az elővárosi közlekedésben sem a saját autónkat használjuk majd.A közösségi járműmegosztás és a közösségi utazásmegosztás piaca hatalmas növekedés előtt áll, a felhasználók száma dinamikusan emelkedik. Jól mutatja ezt a tendenciát a Car2Go és a DriveNow tavalyi teljesítménye is, előbbi cég szolgáltatásait közel 3 millióan vették igénybe, amely 30 százalékos növekedést jelentett 2016-hoz képest. Utóbbi vállalat pedig közel 1 millió felhasználót tudhatott magáénak, vagyis közel 25 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.