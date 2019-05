Lapértesülések szerint egyesülhet a FiatChrysler és a Renault. A francia Les Echos úgy tudja, hogy a tervet múlt hét pénteken a Renault elnöke már be is mutatta a francia pénzügyminiszternek, Bruno Le Maire-nek, a lépésre azért lehetett szükség, mert a francia állam a Renault nagyrészvényese, 15 százalékos állami tulajdonban van a francia autógyártó. Közben a Wall Street Journal azt az értesülést kapta, hogy a két autógyártó több opciót is vizsgál az egyesülésre, a forgatókönyvek között részvénycsere is szerepel. Szintén lapértesülés, hogy a Renault menedzsmentje ma reggel tart ülést, és akár már ma napközben bejelenthetik a két autógyártó egyesülését.A két autógyártó között már hetek óta folynak egyeztetések, amelyek az utóbbi napokban pörögtek fel, és a múlt hét végére juthattak el a felek a megállapodásig. A tárgyalásokon fontos téma volt a munkahelyek biztonsága Olaszországban és Franciaországban.Az autóiparban az elmúlt években egyre több az együttműködés különböző szinteken a versenytársak között, hiszen az autóipar átalakulásával (elektromos hajtás, önvezető autó stb.) magasak a fejlesztési költségek, amit a gyártók igyekeznek megosztani egymás között. Zajlik az iparági konszolidáció is (lásd PSA+Opel), amelyben egyre nagyobb autóipari konszernek jönnek létre, amelyek mérethatékonyan tudnak működni, ebbe a képbe lehet beilleszteni az esetleges FiatChrysler-Renault-dealt is.A két autógyártó egyesülésében egyébként van logika, a FiatChrysler jelenléte erős Észak-Amerikában, ott profitábilisan működik, miközben Európában veszteséges, ezzel szemben a Renault Európában erős, miközben nincs jelen Észak-Amerikában, ráadásul, míg a FiatChrysler a kisteherautók piacán erős, addig a Renault-nak már van tapasztalata az elektromos hajtással, vagyis összességében jól kiegészítené egymást a két cég. Az egyesülés segítené a kapacitások jobb kihasználását is, az FCA európai üzemeinek többsége ugyanis 50 százalékos kapacitáskihasználás alatt működik.A két cég egyesülésével az együttes vállalat globális értékesítése évente 8,7 millió darabra nőne, amivel az egyik legnagyobb gyártó lenne az iparágban.