Egyesülne a Nissan és a Renault

A megállapodás véget vetne a két vállalat jelenlegi formájában fennálló szövetségének, és egyetlen cégbe olvasztaná össze a két autógyártót, a tárgyalásokat pedig a mindkét cég felett elnöklő Carlos Ghosn vezeti -emelték ki a Bloombergnek a névtelenséget kérő iparági források. A Renault jelenleg a Nissan 43 százalékos tulajdonosa, míg a japán autógyártó 15 százalékos részesedéssel rendelkezik a Renault-ban.A felek olyan tranzakcióról egyeztetnek, amelynek során a Nissan a Renault részvényesek számára adna át új részvényeket, a Nissan részvényesei pedig a Renault-ban fennálló tulajdonrészükért kapnának részvényeket az új társaságban, az így létrejövő autógyártó pedig a francia és japán központjait is megtartaná.Az ügylet lezárása azonban komoly nehézségekbe ütközhet, mivel iparági források szerint a Renault-ban a francia kormányzat 15 százalékos részesedéssel rendelkezik, és vonakodhat attól, hogy a társaság felett gyakorolt ellenőrzésről lemondjon, vagy hogy részesedését valamilyen formában felhígítsa.A tranzakciót a francia és a japán kormánynak is jóvá kellene hagynia, és a nemzeti kormányoknak határozott véleménye lehet arról, hogy az egyesülő vállalat székhelye melyik országban legyen. A társaság lehetséges bejegyzési helyszíneként felmerült London is, miután az olasz és amerikai központokkal is rendelkező autógyártót, a Fiat-Chrysler Automobile-t is Londonban jegyezték be.A Reuters korábbi beszámolója szerint a Nissan tárgyalásokat folytatott annak érdekében, hogy megvásárolja a francia kormány Renault-ban fennálló tulajdonának nagyobb részét, a hírt akkor a Renault és a Nissan ''puszta spekulációnak'' minősítette. Carlos Ghosn februári nyilatkozatában olyan tervet ígért, amely ''visszafordíthatatlanná'' tenné a két autógyártó szövetségét, míg a jelenlegi fúziós tárgyalásokat vezető Ghosn tavaly csak azért mondott le a Nissan vezérigazgatói posztjáról, hogy a két autógyártó szövetségének további egyengetésére fókuszálhasson.A Renault részvények árfolyama több mint 8 százalékos szárnyalást produkáltak a hírre csütörtök reggel, amely a francia autógyártó esetében több mint egy évtizede nem látott szinteket jelentett napon belül, a Renault részvényei csütörtök délután 4,7 százalékos emelkedést mutatnak. A tokiói tőzsdén jegyzett Nissan részvényei 0,4 százalékos mínuszban zárták a hét negyedik napját.