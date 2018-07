Egymás után dönti az olajrekordokat az Egyesült Államok

Az Energiainformációs Hivatal (EIA) 2019-es becslését napi 40 ezer hordóval felfelé módosította, prognózisa szerint így jövő év végére a tengerentúli olajtermelés meghaladhatja a napi 12 millió hordós szintet is. Az Egyesült Államok olajtermelésének bővülési üteme így 2018-ban 15,4 százalék lehet éves összevetésben; 2017-ben az iparág napi átlag 9,4 millió hordó olajat állított elő, ami 5,6 százalékkal haladja meg a 2016-os szintet. A becslés szerint az ország olajtermelése már 2018 júniusában elérte a napi átlag 10,9 millió hordót, ami májushoz képest mintegy 100 ezer hordós bővülést jelent.A termelés gyors felfutása egyben azt is eredményezi, hogy az ország nyersolaj- és üzemanyagimportja hatvan éves mélypontra, a tavalyi napi 3,7 millió hordóról idén 2,4, jövőre 1,6 millió hordóra süllyed.Az Egyesült Államok idén februárban előzte meg Szaúd-Arábiát és lépett elő a világ második legnagyobb olajtermelőjévé, így már csak Oroszország jár előtte, amely májusban napi átlag 10,97 millió hordó olajat termelt. A múlt század nagy részében az Egyesült Államok volt a világ legnagyobb olajtermelő országa, azonban előbb 1974-ben a Szovjetunió, majd 1976-ban Szaúd-Arábia is megelőzte. Az 1970-es évek végén a Szovjetunió már mintegy harmadával több olajat állított elő, mint az USA, egy évtizeddel később pedig már csaknam kétszer annyit. Míg a 2000-es években még az volt a kérdés, meddig és milyen ütemben eshet a tengerentúli termelés, az elmúlt évtized technológiai fejlődésének is köszönhetően ismét emelkedő pályára állt.Az USA előterörését a legnagyobb kitermelők toplistáján ugyanakkor az is elősegíti, hogy mind Oroszország, mind Szaúd-Arábia jelentősen csökkentette kitermelését az OPEC összehangolt intézkedése keretében. Oroszország a lépés előtt, 2016 októberében 11,247 millió hordós szintet produkált, míg Szaúd-Arábia a júniusi napi átlag 10,5 millió hordós szintet megelőzően 10,75 millió hordó körül járhatott. Az USA EIA által prognosztizált világelső helyét pedig az veszélyeztetheti, hogy mind Oroszország, mind Szaúd-Arábia ismét növeli kitermelését. Utóbbi akár körülbelül napi 12 millió hordóra is képes lehet megemelni termelését pár hónapon belül, amire egyébként éppen Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kérte meg az olajországot az iráni export jelentős részének várható kiesésére hivatkozva.