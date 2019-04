Egyre közelebb a gigabírsághoz a kartellező német autógyártók

A Handelsblatt úgy tudja, hogy a Volkswagen, a Daimler és a BMW részletes indoklással ellátott, több száz oldalas panasziratot kap ma az Európai Bizottságtól, amiben a brüsszeli szervezet azt bizonyítja, hogy a német autógyártók összejátszottak az autóikba beépített károsanyag-tisztító rendszereik tervezésekor. A német lap azt írja, hogy amennyiben az EB kiküldi a dokumentumot, akkor már nehezen lesz elkerülhető egy tetemes bírság. Az autógyártók még véleményezhetik az anyagot, azt követően azonban Margrethe Vestager, uniós versenyjogi biztos végső döntést hoz.A bírság akár több milliárd euró is lehet abban az esetben, ha az EB bizonyítani tudja a vádakat, ugyanis a kartellezés éveken át tarthatott, és több millió autót érinthet. A bírság alapja az autógyártók árbevétele. A legsúlyosabb bírságot a BMW kaphatja, a Daimler és a Volkswagen pedig minimális bírsággal is megúszhatja, vagy akár bírságot sem kell fizetniük, mivel az ügyben a Daimler egyfajta koronatanú lett azzal, hogy 2014-ben önként jelezték az illegális összejátszást, később, 2016-ban pedig a Volkswagen is megosztotta az ügyben szerzett információit az Európai Bizottsággal. A gyakorlat azt mutatja, hogy kartellügyekben a koronatanúnak akár a bírság egészét is elengedhetik, a további együttműködő cégek pedig a bírság felének elengedésével számolhatnak.A bizottság gyanúja az, hogy a német autógyártók illegális egyeztetéseket folytattak arról, hogy a szükségesnél jóval kisebb Ad-blue tartályokat építsenek be az autóikba. A BMW továbbra is ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy az egyeztetések a szokásos mederben folytak, a standardizálás pedig összességében az új technológia gyorsabb elterjedéséhez, és alacsonyabb költségekhez vezetett. Ezzel szemben a bizottság azt állítja, hogy a gyártók összejátszása miatt nem jöhettek a piacra újabb, innovatívabb megoldások, emiatt a vásárlók nem juthattak kevésbé környezetszennyező autókhoz.A német autógyártók közötti feltételezett kartellezésről itt írtunk részletesebben.