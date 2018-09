Egyre nagyobb a baj a BMW-nél, lázadnak a kereskedők

Új szerződés

A napokban jár le az a hosszú távú szerződés, amit a BMW kötött németországi BMW-kereskedésekkel, ezért a német autógyártó egy új szerződést küldött augusztusban a kereskedéseknek. Mivel a BMW-nek az elmúlt években kifejezetten jól ment, az autóeladás és a bevételek is új csúcsra emelkedtek, ráadásul a cég profitabilitása is kiemelkedő, a kereskedők arra számítottak, hogy a jelenleg érvényes szerződések kondicióiban nem lesz nagy változás, esetleg még javulnak is a feltételek. Csakhogy a BMW-től érkezett új szerződésekben arról van szó , hogyAz új szerződés nagyon nem tetszik a BMW-kereskedőknek, belőlük pedig sok van, ugyanis a 600 németországi kereskedésből csak 50 van a BMW tulajdonában, 550 pedig független kereskedő, ezek éves szinten 11 milliárd eurós árbevételt hoznak a konszernnek, ebből 6 milliárd euró az újautó eladásból származik, ráadásul a BMW-kereskedőknek jó német szokás szerint még szövetségük is van, vagyis nagyon úgy tűnik, hogy a kereskedők lobbiereje nagy, nehéz lesz velük aláitatni olyan szerződést, ami megnyirbálja a profitjukat. A tét nem kicsi, sokan már most arról beszélnek, hogy akár hétfőtől leállhat a BMW-értékesítés Németországban.Addig azonban lesznek még egyeztetések, de úgy tűnik, hogy az álláspontok eddig nem közeledtek egymáshoz, a BMW ezen a héten egy figyelmeztető levelet is kiküldött a kereskedőknek, amit azonban azok csak ignoráltak, annak ellenére, hogy abban egy egészen konkrét dátum is szerepelt: szerdáig, vagyis máig kellett volna elfogadniuk a kereskedéseknek az új szerződéseket. Peter Reisacher, a németországi BMW-kereskedők szövetségének elnöke azt nyilatkozta, hogy a BMW-től kapott új szerződéseket a jelenlegi formában nem írják alá, a mai határidőt nem fogadják el, ezekről pedig ma írásban értesítik a konszernt.Egyébként a másik oldal érvei is érthetők, a konszern ugyanis már a következő évekre készül, amikor az egyre szigorúbb károsanyag-kibocsátási szabályoknak kell megfelelnie az autógyártóknak, ami egyrészt fejlesztési költségekkel jár, másrészt, ha mégsem tudják betartani a szabályokat, akkor komoly büntetést kel fizetniük. De ez csak az egyik probléma, a másik a kereskedelmi háború, ami a BMW-t is kellemetlenül érinti, a cégnek át kell gondolnia a gyártási és az értékesítési folyamatokat, olcsóbbá biztosan nem válik az autóértékesítés a következő években.És ha a WLTP és a kereskedelmi háború nem lenne elég, a kiskereskedelem is alapos átalakuláson megy keresztül, az autógyártók is új értékesítési csatornákat tesztelnek. A BMW a nagyobb ügyfeleit például már direktben, vagyis a kereskedéseket "megkerülve" szolgálja ki, a jövőben ez a modell egyre hangsúlyosabb lehet, de az online értékesítés súlya is nőni fog a jövőben, vagyis vélhetően egyre kevesebb autószalonra lesz majd szükség, erre az időre kezdhetett már el felkészülni a BMW a kereskedők kvázi kivéreztetésével. Kereskedésből egyébként már csak az új technológiák elterjedése miatt is egyre kevesebbre lesz szükség, hiszen az új fejlesztések lehetővé teszik, hogy a járműdiagnosztika vagy egyes új funkciók installálása már távolról, a központból is elvégezhető legyen. Tehát egyre kevesebbszer kell majd az ügyfeleknek a kereskedésekbe, javítóműhelyekbe bemenniük, ami a kereskedők bevételeinek csökkenésével járhat, amiatt is aggódnak a Németországban 22 ezer alkalmazottat foglalkoztató BMW-kereskedők.A BMW nem nyilatkozik a témában, vélhetően azért, hogy ne veszélyeztesse a z utolsó pillanatban még mindig megköthető megállapodást: szeptember végéig még van időnk, közölte a BMW.A BMW Csoport tavaly közel 2,5 millió autót adott el, ennek 12 százalékát, közel 296 ezer darabot Németországban.

Esik az árfolyam

A befektetők a profit warning mellett nyilván a német kereskedők lázadásának sem örül, tegnap 5,4, ma újabb 1,7 százalékot esett a BMW részvényárfolyama.