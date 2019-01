Egyre nagyobb a baj az Audinál

Több német üzem is érintett

nem csak hétfőn és kedden, de szerdán sem gyártanak autót, az ottani dolgozókat külön értesítik arról, mikor indul újra a gyártás,

az Audi neckarsulmi üzemében a hét közepéig folyik az autógyártás a B-, a C- és a D-soron, utána viszont kérdéses a további gyártás

az R8-as Audik gyártása a Heilbronn melletti üzemben kedden és szerdán szünetel

Szolidaritás

Nagy a tét

Az Audi győri motorgyárában már napok óta áll a gyártás, és mivel a német autógyártó más üzemeiben a Magyarországon készülő motorokat építik be, ezért több németországi üzemet is érzékenyen érint a magyarországi leállás. Azt már korábban több német lapnak megerősítette az Audi szóvivője, hogy az Audi ingolstadti üzemében ezen a héten hétfőn és kedden nem lesz termelés, a Donaukurier most úgy értesült, hogy a korábban ismertnél tovább tarthat a leállás az ingolstadti üzemben, és az Audi más üzemeit is érint a magyarországi motorgyártás szünetelése. A lap értesülései alapjánEgy üzemi megállapodás alapján a kiesett munkaidőnek csak a 40 százalékát írják jóvá a németországi alkalmazottak időszámláján, 60 százalék viszont a viszont vagy elvész, vagy levonják az időszámlán már felhalmozódott keretből.A németországi munkavállalói szakszervezetek már a múlt héten jelezték, kiállnak a magyarországi munkavállalók mellett, Jörg Schlagbauer, az IG Metall vezetője az Audinál múlt hét csütörtökön azt mondta, jogosak a magyarországi kollégák béremelési igényei, ehhez Schlagbauer azt is hozzátette, hogy nem hagyják, hogy a konszernen belül egymás ellen játsszák ki a különböző gyárakban dolgozó munkavállalókat. A német szakszervezeti vezetők mindehhez hozzátették, arra kérik az AHFSZ vezetőit, hogy konstruktívan tárgyaljanak.Évente közel 2 millió, benzin, dízel és elektromotort gyártanak a győri Audi-gyárban, nem csak az Audinak, de a Volkswagen konszern más márkáinak modelljeihez is itt készülnek a motorok. Az Audi Hungariánál 1994 óta gyártanak motorokat, a magyar üzem a világ legnagyobb motorgyárává fejlődött, a magyarországi gyárban eddig már több mint 30 millió motort gyártottak. Az Audi Hungaria egyébként CKD (Completely Knocked Down) motorokat is gyárt, az alkatrészekre szétszerelt motorok gyártása elsősorban a tengerentúli vevőket szolgálja ki, 2018-ban pedig elindult az elektromotorok sorozatgyártása is Győrben.

Fotó: Audi

Nem csak a magyar bérekkel van baj

Mérsékelten esik az árfolyam

A magyarországi sztrájk, és a győri dolgozók béremelési igénye nem csak azért okoz problémát az Audinál, mert a világ legnagyobb motorgyára a konszern több márkáját is kiszolgálja, emiatt naponta több ezer autó legyártása válik lehetetlenné, hanem azért is, mert a sztrájk egy különösen kritikus időszakban éri az Audit: a vállalat eladásai főként a WLTP mérési ciklusra való átállás miatt tavaly estek, pedig a menedzsment ambiciózus céljainak az eléréséhez nem csak a bevételek növelésére, hanem a költségek csökkentésére is szükség lenne.Múlt hét csütörtökön jelentette be az Audi, hogy 2022-re a korábban tervezettnél 5 milliárd euróval magasabb, 15 milliárd eurós üzemi eredményt céloznak meg, amit a bevételek növelése mellett egyértelműen a költségek lefaragásával érnének el. A pontos menetrend még nincs kész, lapértesülések alapján azonban a bérköltségeken is faragnának, többek között azzal, hogy a határozott időre szóló szerződéseket nem hosszabbítják meg, és a megüresedő pozíciókat már nem töltik be. A palettán szerepel az is, hogy ideiglenesen egész műszakokat szüntetnek meg, ami többek között az ingolstadti üzemet is érintheti.Az Audi részvényeinek 99,6 százaléka a Volkswagen konszern tulajdonában van, és csupán 0,4 százaléknyi részvény forog a tőzsdén. A tőzsdei árfolyam alakulásából egyelőre nem olvashatók le a magyarországi sztrájk következményei, ma csupán 1,3 százalékkal került lejjebb az árfolyam.