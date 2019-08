A hétfői piacnyitástól távolodva tovább esnek az európai tőzsdék, a részvénypiaci hangulatra a kereskedelmi háborús félelmek és a növekedési kilátások romlásával kapcsolatos aggodalmak erősödése együttesen nyomja rá bélyegét, miután Donald Trump a múlt héten 300 milliárd dollár értékű kínai áru esetében jelentett be 10 százalékos vámemelést, amelyet követően a kínai fél is válaszlépéseket helyezett kilátásba. A délelőtt második felében tovább romlott a hangulat Európa-szerte, a brit tőzsde 2 százalékos esése mellett a CAC40 2,1 százalékot esett, míg a DAX 1,7 százalékkal került lejjebb.

Folytatódik az esés az európai tőzsdéken 2019.08.05 09:55

Donald Trump Twitter-üzenete a múlt héten alaposan elrontotta a Fed kamatdöntése után egyébként is törékeny részvénypiaci hangulatot, miután az elnök bejelentette, hogy szeptember 1-jétől mintegy 300 milliárd dollár értékű kínai árura vet ki 10 százalékos vámot, majd Trump később azt is meglebegtette, hogy ezen 10 százalékos vám akár 25 százalékosra is emelkedhet. A kínai fél ezt követően válaszlépéseket helyezett kilátásba, a kereskedelmi háborús félelmek és a növekedési kilátások romlásával kapcsolatos aggodalmak erősödése után a tengerentúli tőzsdék 0,4-1,3 százalékos eséssel zárták a hét utolsó napját.

A kereskedelmi háborús feszültség nyomán Ázsiában is negatív maradt a részvénypiaci hangulat, míg a piaci kommentárok szerint a befektetőket a hongkongi tüntetés-sorozat is aggasztotta, a Nikkei 1,7 százalékos esése mellett a hongkongi börze 2,8 százalékkal került ma lejjebb, míg a sanghaji tőzsde 1,6 százalékot esett.

Az irányadó európai részvényindexek a jelentős pénteki esést követően a hét első napján is folytatódott a lejtmenet, a milánói tőzsde 0,9 százalékos esése mellett a CAC40 1,5 százalékkal került lejjebb ma délelőtt, míg a DAX 140 pontos esés mellett 1,2 százalékot esett.