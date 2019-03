Több rekordot is megdöntött az eladásokban tavaly a BMW, korábban soha nem adott még el csoportszinten annyi autót a vállalat, mint 2018-ban, de rekordot ért el a BMW márka, a Rolls-Royce és a BMW-motorok eladása is. Emellett azonban a bevételek mérsékelten, az üzemi és a nettó eredmény viszont nagyobb mértékben esett vissza. Ráadásul idén is sok kihívással szembesül a cég, a WLTP-átállás, a brutálisan erős árverseny, a kereskedelmi háború negatív hatásai miatt a menedzsment arra számít, hogy idén jelentősen eshet a cégcsoport eredménye, részben emiatt esett több mint 5 százalékot a BMW árfolyama. A Portfolio az éves beszámoló közzétételét követő sajtótájékoztatóról, Münchenből tudósít.

tovább a cikkhez...