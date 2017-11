Egyre nagyobbra hízik az Alibaba-birodalom

A tranzakció lezárulását követően az Auchan 36,18 százalékos, az Alibaba 36,16 százalékos, a tajvani Ruentex pedig 4,67 százalékos részesedéssel rendelkezik majd a kiskereskedelmi cégben. Az Alibaba a második legnagyobb tulajdonos lesz.

Az Alibaba a Ruentextől veszi meg a részesedést, az Auchan Retail pedig, ami már eddig is rendelkezett tulajdonrésszel a cégben, növeli részesedését ezzel egyidőben - jelentette be a három vállalat közös közleményében.Kínában az élelmiszer-kiskereskedelem nem kis szektor, éves szinten mintegy 500 milliárd dolláros üzletet jelent. Az Alibaba célja, hogy a feltörekvő technológiákat, mint például a big data, a hagyományos kiskereskedelembe is bevezesse - közölte a kínai internetes óriás vezérigazgatója, Daniel Zhang. Hozzátette, hogy az üzletek elengedhetetlenül szükségesek a fogyasztók számára, de fejleszteni kell őket adat alapú technológiákkal és személyre szabott szolgáltatásokkal a digitális gazdaságban.A Sun Art az élelmiszer-kiskereskedelem piacvezető szereplője Kínában, 8,2 százalékos piaci részesedéssel. 450 hipermarketet üzemeltet Kína-szerte RT-Mart és Auchan márkanevek alatt és bár próbálkozik az online kereskedelemmel, egyelőre lemaradt a versenyben.2015 óta az Alibaba 9,3 milliárd dollárt költött arra, hogy üzleteket és kávézókat nyisson. Elemzők szerint egy olyan területre lépnek, ami nem kötődik olyan szorosan az alaptevékenységhez, például ingatlanokkal kell foglalkoznia, egy drága infrastruktúrát kell fenntartania, amiben nincs sok tapasztalata, több embert kell felvenni és nem csak közvetítenie kell, hanem termékeket kell eladnia.