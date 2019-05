Egyre nagyobbra nő a Daimler dízelbotránya

A lapjelentés alapján a szóban forgó motorvezérlő szoftverfunkció a hűtőfolyadék hőmérsékletét szabályozza azzal a céllal, hogy a motor nitrogén-oxid-kibocsátása mérőpadon ne haladja meg a megszabott határértékeket, forgalmi körülmények között azonban ezt már nem teszi.A lap értesülése szerint a szóban forgó szoftverfunkciót nemcsak a Mercedes GLK terepjáró modellekbe, hanem a Mercedes C-, E- és S-osztály modelljeibe is beépítették.A Mercedes GLK modell motorvezérlő szoftverébe beépített funkció ténye és az emiatt folyamatban lévő hatósági vizsgálat az idén áprilisban vált médiajelentéseknek köszönhetően ismertté. A német szövetségi közlekedési minisztérium akkor közölte, hogy a vizsgálat 2018 ősze óta tart és annak lezárásáig nem hoznak nyilvánosságra részleteket.A Daimler közleménye szerint a szoftverfunkciót saját maga jelentette be a Kraftfahrt-Bundesamtnál (KBA) és együttműködik a hatósággal a folyamatban lévő vizsgálatban. A funkciót a Daimler egyébként nem tekinti illegálisnak. A meghallgatások még tartanak, ezért minden esetleges visszahívási akcióról vagy az érintett modellek számáról tett kijelentés "puszta spekuláció".