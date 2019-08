Egyre többet googliznak rá az amerikaiak a Dow Jonesra, és ez nagyon nem jó jel

Nicholas Colas, a data Trek Research társalapítója szerint augusztus 8-án a Dow Jonesra való Google-os keresések száma magasabb volt a májusinál, amikor az index közel 7%-ot esett az USA és Kína között fellángoló kereskedelmi viták miatt.Az adatelemzési szakember szerint az augusztus 11-17közötti héten a Dow Jonesra való googlizások száma 28%-kal magasabb volt a májusban mérttől. Colas szerint az,hogy ilyen ütemben nő a keresések száma az egyik vezető amerikai részvényindexre, azt mutatja, hogy a lakosság egyre jobban aggódik a tőzsdék miatt, mindez pedig óvatosabbá teheti őket a fogyasztás terén is az idei ünnepi szezon előterében.A szakértő szerint a legfontosabb üzenete mindennek az, hogy még ha az átlagos amerikainak nincs is részvénye, nagyon is tisztában van vele, hogy a volatilis tőkepiac a munkavesztés és a recesszió indikátora is lehet.