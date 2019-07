Együttműködési és menedzsment szerződést kötött a SET Group

Nagyot emelkedett idén az árfolyam

A SET Group bejelentette, hogy együttműködési és menedzsment szerződést kötött az OXO Portfolio Management S.á.r.l.-lal a társaság résztulajdonában álló Ivanka Factory Zrt. vonatkozásában. A felek közti együttműködés első állomásaként az OXO Portfolio Management a SET Groupot bízta meg az Ivanka Factory Zrt-vel kapcsolatos menedzsment feladatok ellátásával. Ennek értelmében a SET Group igazgatósági tagokat delegál az Ivanka Factory Zrt. vezetésébe, akik - megbízási díj ellenében - a cég operatív működtetését irányítva és felügyelve kötelesek a menedzsment feladatok ellátására.Az Ivanka Factory Zrt. egyedi megrendelések alapján gyárt kézzel készült, szálerősített betont. Az évi 150 000 négyzetméter gyártási kapacitásnak köszönhetően a társaság számos nemzetközi projektben vesz részt, az elmúlt években több, mint 70 országban kerültek felhasználásra az általa előállított betonelemek. A termelés nagy részét a homlokzati felhasználásra szánt termékek teszik ki, azonban az innovatív felhasználás okán számos belsőépítészeti, valamint kül-, és köztéri bútor gyártása is kiemelt szerepet játszik a cég portfóliójában. Jelenleg az üzem 100 százalékos kapacitás-kihasználtság mellett olyan projekteken dolgozik mint a Puskás Ferenc Stadion függesztőszerkezetének 1770 darabból álló díszítőelemeinek elkészítése.A SET Group - a társaság reorganizációját megvalósítandó - vállalta a meglévő gazdasági, működési és termelési folyamatok felülvizsgálatát és racionalizálását, ezek hatékonyságának előmozdítása érdekében a szükséges átszervezések megtételét. A SET Group a megállapodás megkötését megelőzően megvizsgálta az Ivanka Factory Zrt. működését, valamint egyeztetett az alapító tulajdonosokkal. Figyelembe véve a társaság adottságait és fundamentumait, a felek úgy vélik, hogy a cégben lévő növekedési potenciál az OXO Portfolio Management 2012. évben megvalósított kockázati tőkebefektetéséhez képest is még intenzívebbé válhat.Mindezek alapján felek együttesen megállapították, hogy az Ivanka Factory Zrt. belső folyamatainak szigorú gazdasági átszervezése már rövid távon is jelentős eredményt hozhat. A szerződésben a SET Group vállalta, hogy a jelenlegi megrendelői állomány kiszolgálásának a gyártási kapacitással való összehangolása révén a társaságot egy éven belül profitábilis vállalattá alakítja. A nyereségesség további fokozása érdekében a SET Group az Ivanka Factory Zrt-ben rendelkezésre álló ötletekből, újításokból új termékek fejlesztésébe kezd, ezzel bevonva eddig lefedetlen piaci szegmenseket. A professzionális átszervezés lebonyolítása érdekében a SET Group felkérte szakértő partnerként a Controll Holding Tanácsadó Zrt.-t, hogy elősegítse a SET Group által delegált menedzsment hatékony operatív tevékenységét.A felek az együttműködés értelmében az OXO Portfolio Management tulajdonában álló Ivanka Factory Zrt. részvények tekintetében elővásárlási jogot alapítottak a SET Group részére. Ez a lépés kiemelt jelentőséggel bír a társaság számára, mivel a sikeres átszervezést követően megnyílik a SET Group számára az a lehetőség, hogy tulajdoni részesedést szerezzen egy olyan cégben, melynek vezetését már az akvizíciót megelőzően átvehette, ezzel növelve tovább a SET Group valós fundamentumát.A SET Group 0,6 százalékkal került ma feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén nagyot emelkedett, a SET Group idén 147,9 százalékkal került feljebb.