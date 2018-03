Elárulta Mészáros Lőrinc, mit tervez a Mátrai Erőművel

A Mátra számai alapján úgy látom, hogy a társaság pénzügyi és tőkehelyzete erős, és a tavalyi veszteség leginkább egyszeri tételekből adódik

Amint arról beszámoltunk , az Opus-csoport kivásárolja cseh partnere, az Energetický a Prùmyslový Holding (EPH) Mátrai Erőmű Zrt.-ben szerzett tulajdonrészét, ennek eredményeképpen az erőmű az Opus-csoport kizárólagos irányítása alá kerül - közölte a vállalat hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. A döntést a felek a társaság hosszú távú működési stratégiájára és fejlesztésére vonatkozó eltérő elképzeléseikkel indokolják. A lépés némileg váratlannak is nevezhető azt követően, hogy a partnerek múlt csütörtökön vásárolták meg a Mátrai Erőmű Zrt. csaknem 73 százalékos részvénypakettjét, pénteken, a társaság rendkívüli közgyűlésén pedig a csehek képviselőjét az erőmű vezetőségébe is beválasztották. A közgyűlésen ugyanakkor az is kiderült, hogy az erőmű tavaly 9,1 milliárd forintos veszteséget szenvedett el.Mészáros Lőrinc ezzel kapcsolatban elmondta, nem lepték meg a vállalat gazdasági adatai, mivel az átvilágítás alatt megkapták a kellő információkat a várható veszteségről. Az erőmű 2012 és 2016 között több mint 52 milliárd forint adózott nyereséget ért el, míg tavaly 9,1 milliárd forint veszteséget. Az üzleti jelentésben "objektív és kívülálló" okokra vezetik vissza a veszteséget, ugyanakkor az évek óta húzódó eladás miatt valószínűleg az is közrejátszott az utolsó év sikertelenségében, hogy "nem volt gondos gazdája a vállalatnak".- mondta Mészáros Lőrinc.A cseh partner távozásáról Mészáros Lőrinc azt mondta, hogy másként gondolkodtak a vállalat problémáinak kezeléséről. A csehek "klasszikus" reorganizációt szerettek volna, ami jelenthette azt is, hogy embereket bocsátanak el, vagy blokkokat állítanak le. Szerinte azonban egyetlen dolgozóra sem szabad átterhelni az elmúlt év rossz gazdasági döntéseit, ezért nem akart emberek elküldéséről tárgyalni. Az erőmű 7500 családnak nyújt megélhetést.Mészáros elmondása szerint hatalmas lehetőséget lát az erőműben, amelyet nemzetstratégiai jelentőségű vállalatnak nevezett, ezért a fejlesztésben gondolkodnak, és nem leépítésben. Ugyan az idei évre még veszteséget prognosztizáltak, de hisz abban, hogy van elegendő idő a beavatkozásra és az eredmények javítására. Mészáros Lőrinc elmondta, ösztöndíjrendszer bevezetésével támogatni szeretnék a térség szakemberképzését is. Ezzel elsősorban a fiatalok képzését, elhelyezkedését szeretnék segíteni.Mészáros Lőrinc kitért arra is, idén ősszel kezdheti meg működését a próbaüzemmel a Visonta Projekt Kft., amely Magyarország egyetlen búzafeldolgozó üzeme lesz. Az üzem feldolgozó kapacitása évi 250 ezer tonna búza, és olyan alapanyagokat állít elő, mint keményítő, takarmány és alkoholtermékek. Összesen 290 munkahelyet teremt közvetlenül az új gyár, de számításaik szerint közvetetten 750 munkahely jöhet létre a régióban - tette hozzá.