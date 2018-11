Elárulták, kik járhatnak jól a Konzum Opusba történő beolvadásával

A cserearány számítást számos tényező befolyásolja, a tőzsdei cégek könyv szerinti értéke, a részvényárfolyama, kapitalizációja mellett.

Egy dolgot biztosan kijelenthetünk, mind az Opus, mind a Konzum részvényesei szempontjából fair lesz az elszámolás.

Valóban, december 3-án fontos állomáshoz érkezünk, hiszen a két társaság rendkívüli közgyűlésein megszülethet a támogató döntés a fúzió elindításáról. A közgyűlési felhatalmazásokkal az igazgatóságok megkezdhetik az egyesülés részletinek kidolgozását. Ezt követi majd március vége előtt egy újabb rendkívüli közgyűlés, ahol az addigi munka eredményeit, illetve javaslatainkat előterjesztjük. Ezek jóváhagyását követően indulhat el az a technikai folyamat, amikor is megtörténik a Konzumra vonatkozó törési kérelem benyújtása a BÉT-re, illetve az utolsó kereskedési nap meghatározása és az új Opus-részvények bevezetése. Többek között ezek végrehajtása szükséges ahhoz, hogy eljussunk a fúzió technikai zárásáig.A Konzum részesedések átkerülnek az Opus tulajdonába és a Konzum részvényesei ezért cserébe Opus-részvényeket fognak kapni. Az igazgatóságok azért határoztak a beolvadásról, mert úgy gondolják, hogy mindenki számára ez a legelőnyösebb lépés. A beolvadásnak köszönhetően ugyanis nem csak hatékonyabb működést tudunk majd megvalósítani, a vállalat méretének, 350-400 milliárd forint körül becsült kapitalizációjának köszönhetően nagyobb súllyal jelenhet meg a nemzetközi benchmark referencia-indexekben, és nemzetközi tőkepiacra is léphetünk, ami határozott szándékunk.A feltett kérdés nagyon komplex, a jogszabályok több lehetőséget biztosítanak, ezért erre a kérdésre nem lehet jelen pillanatban konkrét választ adni.Emellett több jelentős tranzakció is zajlik mindkét tőzsdei cégnél, amelyeket először le kell zárnunk, hiszen befolyásolják a vállalatok értékét. A Konzumnál folyamatban van a korábban bejelentett Ligetfürdő, illetve Balatontourist, az Opusnál pedig az építőipari cégek, valamint a Mátrai Erőmű tulajdonrészeinek apportja. Emellett le kell zárnunk az érintett társaságok 2018-as gazdasági évét is. Reálisan erről jövő februárban-márciusban beszélhetünk először.A tranzakció lebonyolításához a törvényben előírt szükséges jogi és könyvvizsgálói háttéren túl, nemzetközi hátterű befektetési bankot is szeretnénk bevonni, számítva globális tőkepiacokon szerzett hasonló tapasztalataikra.Mindkét társaság részvényesei.