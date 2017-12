Elfogadták a végső amerikai adócsomagot - Nincs már örömünnep a tőzsdéken

Címlapkép forrása: MANDEL NGAN / AFP

A most véglegesen elfogadott adócsomag tartósan 21%-ra csökkenti az amerikai vállalati adókulcsot, de a személyi jövedelemadó kulcsának csökkentése csak átmeneti lesz. A demokraták mind a Képviselőházban, mind a Szenátusban ellenezték a csomagot, amely egyéb témákra is kitér., de így is 214:201 lett a csomag támogatottsága. A mai végső szavazás után a két ház által elfogadott azonos verzió Trump asztalára kerül és így az elnök hivatali ideje első évének legnagyobb sikerét tudja ezzel felmutatni.Trump a fejlemény kapcsán újra arra emlékeztetett, hogy, illetve az adócsomag majd jelentősen élénkíteni tudja az amerikai gazdaságot. Ezt jórészt az összesen 1400 milliárd dollár körüli adóteher-könnyítésre alapozza, amely a költségvetési elemzők szerint egy évtized alatt mintegy 1000 milliárd dollárral növeli majd a szövetségi államadósságot, ráadásul inkább a gazdagabb társadalmi rétegeknek kedvez a szegényebbekkel szemben. Erről egy korábbi elemzésünkben részletesen írtunk:Az amerikai részvénypiacon ma már nincs örömünnep,Ez azt jelenti, hogy a tegnap elért újabb történelmi csúcsaik közelében maradtak a főbb mutatók, így az S&P a 2700 pontos szint közelében mozog, a Dow Jones a 25 ezer pontos szinthez jár közel, míg a Nasdaq a 7000 pontos szinttel "szemez". A Dow 30 komponenséből a legnagyobb emelkedés most a Caterpillarnál látszik (+1%), míg a legnagyobb csökkenés a Walt Disney papírjánál alakult ki (-1%). Az euró/dollár árfolyam még a délutáni órákban hirtelen emelkedni kezdett, így a jegyzések 1,1850 körülről 1,19 közelébe lendültek és azóta is ott mozognak.