Elfogyott a Wizz Air profitja

Kétszámjegyű bevételnövekedés

Megugrottak a költségek

8,1 millió utast szállított a Wizz Air a december végén zárult negyedévben, 14,9 százalékkal többet, mint 2017 negyedik negyedévében. Ennek köszönhetően a bevételek is nőttek,diszkont légitársaságnak, mint egy évvel korábban.Azt, hogy a kiegészítő szolgáltatások, mint a feladott poggyász, az elsőbbségi beszállás, stb. mennyire fontosak a diszkont légitársaságoknál a bevételben jól mutatja, hogy a teljes bevétel 43 százalékát adták a negyedévben. Az egy utaskilométerre jutó bevétel 5,6 százalékkal nőtt, ami részben a poggyászokra novemberben bevezetett új szabályoknak köszönhető.A kapacitások (utaskilométerben) 15 százalékkal emelkedtek, az elérhető ülések száma 12 százalékkal nőtt. Jobb lett a férőhely-kihasználtság is, a load factor 91,4 százalékra emelkedett, ami 2 százalékpontos javulást jelent az egy évvel korábbi szintről.Viszont a működési költségek is jelentősen megugrottak a negyedik negyedévben. A személyi jellegű költségek 40 százalékkal, az üzemanyagköltség szintén közel 40 százalékkal nőtt év/év alapon, a karbantartási és a géplízing költségei is több mint 20 százalékkal emelkedtek. A személyi jellegű költségeket a pilótabérek emelése és az új brit leányvállalat elindítása dobta meg (amire a Brexit miatt van szükség), a karbantartási költségek pedig a flottabővülés miatt ugrottak meg. Az üzemanyagköltségek emelkedését a dráguló kerozin okozta.

A Wizz Air flottájának bővülése, forrás: Wizz Air prezentáció

A költségek megugrása miatt a profit gyakorlatilag lenullázódott a cégnél.

Megerősített várakozások

Árfolyamreakció

A működési eredmény szintjén nullszaldós lett a cég, a nettó eredmény viszont a devizaárfolyam-változásokon elért pénzügyi nyereségnek köszönhetően 1,7 millió eurós profit lett. A téli szezon hagyományosan gyenge a légitársaságoknál, de az előző év azonos negyedévében mégis tudott 14,6 millió eurós működési eredményt és 14 millió eurós nettó profitot termelni a társaság.A Wizz Air a novemberi profit warning után most megerősítette a március végén záruló 2019-es évre vonatkozó várakozásait: 270 és 300 millió euró közötti nettó eredménnyel számolnak. A kapacitások (utaskilométer alapján) 17 százalékkal emelkedik a tervek szerint, a load factor 1 százalékponttal javulhat. Az egy utaskilométerre jutó költség 5 százalékkal nőhet (az üzemanyagot kiszűrve 1 százalékkal csökkenhet), a bevétel 2,5 százalékkal emelkedhet utaskilométerenként.A negyedéves eredményekre esik a részvények árfolyama,jelenleg 1,5 százalékos mínuszban van a papír a londoni tőzsdén.