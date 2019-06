Elindult a kereskedés a Volkswagen teherautós cégének részvényeivel

A Volkswagen tőzsdére vitte a Tratont, az autógyártó konszern teherautógyártó részlegét, a kibocsátásból befolyó összeget a Volkswagen az elektromosautók tömeggyártására kívánja fordítani. A Volkswagen tervei szerint a Tratont a zömében Európára fókuszáló, regionális gyártóból nemzetközi szereplővé fejlesztené , így a Traton az iparág vezetői cégeivel, a Daimlerrel és a Volvoval is felvehetné majd a versenyt.A Traton részvényeire a korábban tervezett 27-33 eurós ársáv alsó széléhez közelebbi, 27-28 eurós ársávot határoztak meg, a Volkswagen eredeti tervei alapján a részvénydarabszám is magasabb lett volna, miután az autógyártó konszern korábban a Traton részvényeinek a 25 százalékát akarta tőzsdére vinni, ezzel szemben 10-11,5 százalékra módosították a bevezetni kívánt mennyiséget.A Traton részvényeivel a módosított ársáv alján, 27 eurón indult a kereskedés pénteken, a tranzakcióval a Volkswagen 1,55 milliárd eurónyi tőkét vont be, a Traton részvényei a 27 eurós kibocsátási árhoz képest 1,1 százalékkal kerültek lejjebb ma délelőtt.

