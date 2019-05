Eljött az év tőzsdére lépése - Mától bárki vehet Uber-részvényeket

A kibocsátási ár 45 dollár lett, ez a korábban megcélzott 44-50 dolláros sáv alsó határához van közel

Az IPO során túljegyzés volt a részvényekre, de az Uber elkerülendő azt, hogy úgy esenn az árfolyam, mint amit a Lyft tőzsdére lépésekor láttunk, inkább alacsonyabb árat határozott meg. Ezzel ráadásul nagy befektetési alapokat is a befektetői között tudhat, amelyek alacsonyabb árat ajánlottak - írja a Reuters

A teljes részvényszámmal számolva 82,4 milliárd dolláros piaci kapitalizáció adódik, ami valamivel kevesebb, mint amiben néhányan reménykedtek, eredetileg ugyanis voltak 120 milliárd dolláros becslések is

Az Uber 180 millió darab részvényt bocsát ki, ami 8,1 milliárd dolláros forrásbevonást jelent, a jegyzési garanciát vállalóknak pedig további 27 millió darabra van opciójuk

A kereskedés ma indul a részvényekkel "UBER" ticker alatt, a New York-i tőzsdén.

Az Uber-sztori A taxizást forradalmasító Uber története 10 évre nyúlik vissza. A céget 2009-ben alapította UberCab néven Garett Camp és Travis Kalanick. Egy tesztévet követően 2011-ben indult el az Uber alkalmazás, az első városa San Fransisco volt. Ma már világszerte közel 800 nagyváros területén van jelen és egy egyszerű autómegosztó startupból egy logisztikai nagyvállalat lett, amely ráadásul az önvezető technológia fejlesztésében is az élen jár.

Lezárult az Uber elsődleges részvénykibocsátása, ami az idei év eddigi legjelentősebb tranzakciója. Az IPO főbb részletei:Az Uber alapvetően megváltoztatta a taxiszolgáltatásokat, a személyszállítást egy nagyon transzparens, digitalizált, okostelefonon elérhető szolgáltatássá tette és jelentős versenyt teremtett a piacon. És az üzlet pörög, tavaly 50 milliárd dollár feletti forgalmat bonyolított le az Uber, ami 39 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi szintről. A bevétel közben 46 százalékkal ugrott meg, 11,3 milliárd dollárra, ami hatalmas növekedés annak fényében, hogy négy évvel korábban még a félmilliárd dollárt sem érte el a bevétel.

Nyereségről azonban még nem is álmodhat a cég. Nem meglepő egy startupnál, hogy a növekedésért beáldozza a profitot, ez a helyzet az Uber esetében is. Agresszív beruházásokat eszközöl a menedzsment az élelmiszerkiszállításba, a logisztikába, az elektromos biciklikbe és az önvezető autókba. A 2018-as évet 3,3 milliárd dolláros veszteséggel zárta a működési eredmény szintjén, bár a nettó eredmény pozitív lett, ez csak az orosz és a délkelet-ázsiai üzletágak eladásából származó egyszeri nyereségnek köszönhető. Ami aggasztó, hogy még a cég is arra figyelmeztetett a saját prospektusában, hogy lehet, hogy soha nem lesz nyereséges a vállalat.

Az Uber veszteségessége és az elemzői várakozások hiánya miatt korlátozottak a mutatószám alapú értékelés lehetőségei. Az árbevétel alapú mutatószám alapján ha a 82 milliárd dolláros piaci kapitalizációval számolunk, akkor 7,3-szoros 2018-as visszatekintő P/S ráta adódik az Uberre. Összehasonlításképp a Lyft IPO-jára 11,25-szeres értékeltség mellett került sor, mára pedig a Lyft árfolyamának mélyrepülése miatt már csak 7,3-szoros az érték, így ehhez képest nem túlértékelt az Uber. Viszont jóval drágább mind a két papír, mint a technológia-túlsúlyos Nasdaq 100 index vállalatainak átlagos árazása, az indexben szereplő részvények átlagosan 5,2-szeres visszatekintő P/S rátán forognak jelenleg.