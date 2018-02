Elképesztően nehéz úton jutottak el a csúcsra a magyar sikercégek

Prezi, BP Clothing, Dorko, Zwack, Cserpes, Budmil, Ilcsi - ismert hazai márkák, bár ez nem mindegyikről süt első ránézésre, némelyikről pedig sokan nem is tudják, hogy magyarok. Jogosan merül fel a kérdés, hogy milyen nevet célszerű választani egy terméknek: előnyös lehet, ha egyből látszik a magyar eredet? És mi a helyzet akkor, ha a külföldi terjeszkedés is cél? A Cserpes, az Ilcsi és a Dorko képviselői a Média 2.0című meetupján azt is elmondták, hogy milyen kihívásokat jelent a Z generáció tagjainak megszólítása.

Balról jobbra: Molnár Ferenc (Ilcsi), Tolnai Viktória (Dorko), Cserpes István (Forrás: Árki Noémi, Media 2.0)

Hagyományok és hitelesség

Édesanyám maga készítette az általa használt termékeket, ahogy a hatvanas években azt szinte minden magyar kozmetikus tette, így gulyásleves helyett általában gyógynövényes keverékek rotyogtak a tűzhelyen gyermekkoromban

A Cserpes márkára eleinte kevesen figyeltek fel, hosszú évek alatt, suttogópropagandának hála bővült a vásárlói kör. Ez nehéz út volt, de ezt választottuk

Mindkét tulajdonos úgy látja, hogy a megbízható eredet és a tisztaság hangsúlyozása kiemelten fontos a területükön, hiszen a kozmetikai és az élelmiszeripari termékek esetében is előfordul, hogy a gyártók fűt-fát ígérnek, komoly szakmai tartalom vagy hitelesség nélkül.

Magyar cipők Milánóban?

A külföldre eladott cipők esetében hangsúlyozzuk a magyar eredetet, de elsősorban nem erre szeretnénk helyezni a hangsúlyt. Az a cél, hogy a márkanevet idővel egy életérzéssel, stílussal azonosítsák, mint ahogy a Vans cipőkről mindenkinek egyből a deszkások jutnak az eszébe

Magyarországon és a többi környező országban, amelyek nyitnak a Cserpes felé, valószínűleg még nem halt ki az a generáció, amelyik gyerekkorában fogyasztott valódi tejet és igazi túró rudit

A menőségi faktor hozzáadása

Tolnai Viktória szerint keveset költenek marketingre, leginkább a jó szponzori kapcsolatokban hisznek, például a Halott Pénz zenekar által megosztott Dorkós posztoknak olyan jelentős a hatása, hogy pénzben nehéz kifejezni.

A mai napig csak kozmetikusok értékesítik az Ilcsi termékeket, amihez ki kellett építeni az értékesítői hálózatot, és ehhez még egy olyan régi piros színű, tárcsázós telefonnal kezdtem hozzá évtizedekkel ezelőtt

, az idén 60 évestulajdonosa és ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a magyarság náluk központi szerepet tölt be a kommunikációban, hiszen hazai növényi tartalmuk miatt jól azonosítható, magyar sajátosságokat foglalnak magukba a kozmetikumok. A termékek fejlesztését kozmetikus édesanyja, Molnár Dánielné, ismertebb nevén Ilcsi néni kezdte el 1958-ban:- idézte fel a tulajdonos-ügyvezető, hozzátéve hogy hamarosan a harmadik generáció veszi át a vállalkozás vezetését. Igyekeznek kiemelni a tradíció és a családi örökség szerepét, hiszen az eredet hangsúlyozása a kozmetikai iparban a megbízhatóságot bizonyítja, és az is hozzájárul a hitelességhez, hogy konkrét személyhez lehet kötni.- véli, aki 1992-ben alapította a kapuvári tejüzemet, amit maismer az ország. A cég 2004-ben majdnem csődbe ment, majd rájöttek, hogy prémium termékeket érdemes gyártaniuk, amelyek nem akarnak a versenyezni a multik alsókategóriás termékeivel. A tulajdonos szerint mindenki csodabogárként tekintett rájuk az induláskor, ma pedig termékei megtalálhatóak a legtöbb áruházlánc polcain. Sokáig elzárkózott az ilyen együttműködésektől, de ma már az egyik legnagyobb magyar lánc kivételével a legtöbb áruház kifejezetten kedvező beszállítói feltételeket biztosít, amit szerinte ki kellett várni. Azt is elmondta, hogy komoly kockázat volt az első Tejivó megnyitása, hiszen nem lehetett előre tudni, hogy szeretni fogják-e az emberek, a Sütő utcai üzlet pedig egy vagyonba került. Ugyanígy azt sem lehetett tudni, hogy a magyar vásárlóknak tetszik majd a Cserpes-féle joghurt, vagyis egy új termékkel belépni a piacra, mindig kockázatot jelent.Cserpes István ezzel kapcsolatban még hozzátette: attól, hogy valami finom, egyáltalán nem biztos, hogy jó minőségű.Kevesen tudják, hogy a Dorko régi magyar márka, amely feledésnek indult a nagy nyugati márkák megjelenésével. A dorogi gumigyárban indult a gumitalpú és gumiorrú sportcipők gyártása még a rendszerváltás előtt, de ez a gyár mára megszűnt. Egy lelkes csapat belevágott a márka felélesztésébe néhány évvel ezelőtt: magyar tervezők álmodták újra a cipők designját és stílusát.marketingvezető elmondta, hogy Magyarországon mindenképp előny hazai márkának lenni, de a külföldi piacokon a divatszakmán belül az olasz cipőmárkák hírével már nehezebb vetekedni, bár pont Milánóba is adtak már el a termékekből.- mondta el a Dorko marketingvezetője. Hozzátette, hogy a hosszú távú sikeres működés érdekében egyedi termékeket (mint acipő vagy a plüsscipő) és a nagyközönség igényeinek megfelelő cipőket is gyártanak, vagyis igyekeznek egyensúlyozni az egyediség és a tömegízlés között.A külföldi terjeszkedéssel kapcsolatban mindig felmerül, hogy szükséges-e a helyi fogyasztók igényei alapján módosítani a terméket, akár összetétel, akár dizájn szempontjából. A Cserpes és az Ilcsi márka esetében is mellőznek bármiféle változtatást. Cserpes István elmondta, hogy Szlovákiában a meglévő kapcsolati tőke alapján kezdték meg a terjeszkedést, és több környező országban népszerűvé váltak a termékek, a kapuvári üzemhez legközelebb eső Ausztriában azonban ez furcsa módon nem történt meg.- tette hozzá a tejüzem alapítója.A Dorko márka megújításához a menőségi faktort népszerű celebekkel, influencerekkel, illetve fiatal magyar tervezők bevonásával próbálják növelni.A fiatal generációk megszólítása az Ilcsi termékek esetében is szolgál kihívásokkal.- mondta el Molnár Ferenc. Sokáig nem is költöttek hirdetésre, de ma már nagyobb hangsúlyt kap a marketing, és azon belül is az online média. Utóbbi főleg a fiatalabb generációk elérésében játszik fontos szerepet, ami azért is komoly kihívás, mert a kamaszok szégyellősek a bőrproblémáikkal kapcsolatban. Szülőkön keresztül is nehéz őket elérni, ezért nagyon fontosak az online csatornák, illetve leginkább a hiúságra érdemes alapozni a márkaüzenetekben a siker érdekében.