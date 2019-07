Elkészültek a MÁV első emeletes vonatai

2020 februárjától a MÁV-START 11 darab nagykapacitású KISS motorvonatot állít forgalomba a legforgalmasabb Budapest-Vác-Szob és Budapest-Cegléd-Szolnok elővárosi vasútvonalon. Az új járműveknek köszönhetően stabilabb lesz a menetrend, ezen felül az utasok modern, komfortos, 600 férőhelyes légkondícionált utastérben utazhatnak, a vonatokon korszerű utastájékoztató rendszer, vezeték nélküli internet hozzáférés, és a mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozók is elérhetők lesznek.A két KISS motorvonat szerdán Németországban és Csehországban kezdi meg a hivatalos több hónapos teszteket, amely a forgalomba álláshoz szükséges típusengedély megszerzésének az előfeltétele. A folyamat meggyorsítása érdekében a Stadler a próbafutásokat összesen három járművel végzi majd párhuzamosan, míg további két járművel oktatási és képzési feladatokat látnak el.Az első 11 KISS jelentős részének összeszerelése - a Stadler és a Dunakeszi Járműjavító stratégiai együttműködése keretében - Dunakeszin történik. Ezen felül 8 szerelvény motorkocsijának és betétkocsijának összekapcsolása, illetve az összes jármű üzembe helyezése is itt valósul meg. Az emeletes szerelvények 132 db forgóváza szintén Magyarországon készül, ezek gyártása a Stadler szolnoki forgóváz-revíziós központjában történik. Három szerelvény, illetve a járművek kocsiszekrényei és a motorkocsik a Stadler emeletes vonatok gyártásáért felelős svájci kompetenciaközpontjának irányítása alá tartozó fehéroroszországi üzemben, Minszkben készülnek.Az emeletes motorvonatokon három hagyományos és egy mozgássérült WC lesz, a multifunkciós terek pedig négy kerekesszék, illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi szállítására alkalmasak (a kerékpárhelyek száma további 24 darabbal bővíthető rugalmasan, igazodva ezzel a kerékpáros turisztikai szezonban megnövekedett utazási igényekhez) A KISS-ek a legújabb biztonsági szabvány szerint készülnek, és a gyártó ellátja őket az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszerrel is, amely lehetővé teszi, hogy az európai uniós forrásokból felújított vasútvonalakon - a pályaparaméterektől függően - a 160 km/h engedélyezett sebesség ténylegesen kihasználható legyen. A járművek a MÁV-START kötelékében üzemelő 123 darab - szintén Stadler gyártmányú - FLIRT motorvonattal is kompatibilisek, ezért akár szinkronüzemben is összekapcsolhatók.

Fotók és címlapkép forrása: MÁV.