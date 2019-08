Elmaradt a felpattanás 2019.08.06 17:12

Valamelyest megnyugodtak a kedélyek a tegnapi nagy tőzsdei esés után, de összességében több vezető európai részvényindexnél is folytatódott az esés. Nap elején még úgy tűnt, hogy a rövid távon látható túladottságból felpattanhatnak a vezető európai részvényindexek, azonban nap végére elfogyott a lendület, a német DAX mérsékelten tovább esett, de a francia CAC és az angol FTSE is csak mérsékelten emelkedett ma. A magyar tőzsdén is elfogyott a lendület, nap közben 1 százalékos emelkedéssel még felülteljesítő volt a BUX, nap végére azonban már csak 0,4 százalék plusz maradt, ami az OTP és a Mol közel 1,2 százalékos emelkedésének köszönhető, a Richter 2,2, a Magyar Telekom 0,2 százalékkal került lejjebb.