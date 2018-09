Elon Musk népszerűbb és veszélyesebb, mint valaha

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Elon Musk kommentárjai időnként dühöngésekbe csapnak át, ami nem jellemző a hozzá hasonlóan magas rangú vállalati tisztviselőkre. Musk nagy kockázatot vállal azzal, hogy sokszor hirtelen felindulásból szólal meg. Érthető, hogy magára akarja vonni a figyelmet, de ez veszélyes és már többször az "arcába robbant".Legutóbb azzal kavart nagy port, hogy a Twitteren meglepetésszerűen a Tesla kivezetéséről kezdett posztolgatni. Ennek eredménye egy SEC-vizsgálat lett és a Wall Street rosszallását vívta ki vele, ami jó lecke volt számára, hogy az internetes hírnév nem mindig éri meg az árat, amit fizetni kell érte.Nagy aktivitásba kezdett a közösségi médiában, különösen a Twitteren, egyre többet posztolt, amire egyre több interakció érkezett. Eddig 2018-ban 21,56 millió interakció érkezett a Twitter-posztjaira, az előző év azonos időszakában mindössze 7,76 millió. Eközben a Google-keresésekben is felrobbant Elon Musk neve, az elmúlt négy hónapban többen kerestek rá, mint Warren Buffettre, Mark Zuckerbergre vagy Jeff Bezosra a Google Trends szerint.Idén a közösségi médiában Musk legnagyobb érdeklődéssel övezett posztja nem a Teslához kötődött. A Google keresésekelején tetőztek, amikor Musk űrhajózási vállalata, a Space X fellőtt egy Falcon Heavy rakétát egy piros Tesla Roadsterrel, bizonyítva a rakéta teherbíró képességét. Ez 484 ezer lájkot és 173 ezer kommentet kapott a Twitteren.Egy másik emlékezetes pillanat volt még idén, amikorazzal tréfálkozott Elon Musk a Twitteren, hogy csődbe megy a Tesla. Ez sem maradt hatás nélkül, eladási hullámot generált a részvényekben.a barlangban csapdába esett thaiföldi gyerekek mentésébe próbált bekapcsolódni Elon Musk, amiből nem kértek a mentőcsapatok, sértettségében Musk a mentőcsapat egyik tagját pedofilnak nevezte. Szinte már mindenki elfelejtette ezt a sztorit, hiszen mostanában a Tesla tőzsdei kivezetése volt soron, de a napokban ismét felelevenítette Musk. Arról elmélkedett a közösségi médiában, hogy vajon a búvár miért nem perelte be őt a kirohanásáért.Már a búváros sztori idején néhány elemző azt javasolta Musknak, hogy vegyen ki egy kis Twitter-szabadságot, de a cégvezető nem fogadta meg a tanácsát, sőt, ha lehet, még nagyobb bakit követett el.elejtette, hogy részvényenként 420 dollárért kivezetné a tőzsdéről a Teslát. Hozzátette azt is, hogy a finanszírozás biztosított, amire már megmozdultak a befektetők - és a pénzügyi felügyelet is.Egyre többen gyanakodnak arra, hogy Musk munkamániája káros hatással van a mentális egészségére, amit az is erősített, hogy 2016-ban egy alvászavarokra használatos gyógyszert emlegetett. Ezt a mai napig nem felejtették el az elemzők, akik sorra kérdőjelezik meg Musk vezetési stílusát. Nem sokkal a Tesla részvénykivezetési botránya után Musk a The New York Times-nak adott egy érzelmektől fűtött interjút, amiben elmondta, hogy kínszenvedés volt neki ez az év. A Times szerint a Tesla igazgatósága, amit már többször kritizáltak amiatt, hogy nem függetlenek, keresnek valakit Musk mellé, egy operatív igazgatót, aki levesz némi munkaterhet a válláról.

Forrás: AFP / Angela Weiss

A cégnek szüksége van rá és ezt tudja

Egyes vélemények szerint az lenne a legjobb megoldás, ha találnának egy második vezetőt a Tesla élére, Elon Musk pedig kivenne egy kis szabadságot, hogy saját magával foglalkozzon egy kicsit. De elemzők szerint ez nem fog megtörténni, nem fog szünetet tartani.- mondja a Gene Munster elemzője.A JonesTrading stratégája szerint Musknak most egy kicsit le kellene vennie a fókuszt saját magáról és az üzletre kellene koncentrálnia. Elég, ha megnézzük az elemzői reakciókat az első és a második negyedéves gyorsjelentést követő konferenciahívásra. Az első negyedéves eredményeket bemutató konferenciahívást az egyik elemző egyenesen "bizarrnak" bélyegezte és esett is utána a részvények árfolyama. A második negyedéves jelentést követő konferenciahíváson viszont Musk bocsánatot kért és emelkedett is utána az árfolyam. Akkor úgy viselkedett, ahogy az egy vezérigazgatótól elvárható - kommentálták az elemzők.Sokak szerint Elon Musk valahol Steve Jobs, a karizmatikus, innovatív vezér és a Vasember-filmekből ismert karakter, a botrányos Tony Stark között van. De nem véletlen, hogy a közfigyelem idén egyébként is Elon Muskra terelődött függetlenül a Twitter-posztok áradatától, ugyanis sokan várják a Model 3 gyártásának alakulását. Nem csak a vásárlók, de a befektetők is.