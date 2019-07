Előrehozott parlamenti választásokat tartanak Ukrajnában

A Központi Választási Bizottság (CVK) honlapján közölt adatok szerint a választáson 22 párt és csaknem hatezer jelölt indul, közülük 2747-en pártlistákon, a többiek egyéni jelöltként a 199 egyéni választási körzetben. Ukrajnában vegyes választási rendszer van, a 450 fős parlamentbe a 199 egyéni választási körzetekben győztes jelölt kerül be, a többi helyre pedig a pártlistákon indított jelöltek százalékos arányban a pártokra leadott szavazatok alapján. Azok a pártok juttathatnak be képviselőket a parlamentbe listájukról, amelyek legalább öt százalékot szereztek.A felmérések alapján a legnagyobb frakciója minden bizonnyal az elnök mögött álló Nép Szolgája (Szluha Narodu) pártnak lesz, amelynek támogatottsága a biztos választók körében a Rejting közvélemény-kutató csoport csütörtökön közzétett, utolsó felmérése szerint megközelítette az ötven százalékot (49,5 százalék). Ugyanakkor bizonytalan, hogy a párt egyéni jelöltjei, miként fognak szerepelni, és megszerzi-e a Nép Szolgája egyedül a többséget a parlamentben.Ha nem, úgy mindenképpen koalícióra kényszerül. Elemzők lehetséges partnerei között említik Julija Timosenko volt kormányzó Haza (Batykivscsina) vagy Szvjatoszlav Vakarcsuk rockénekes Hang (Holosz) nevű pártját, esetleg mindkettőt.A második legnagyobb frakciója várhatóan a Vlagyimir Putyin orosz elnök komájának nevezett Viktor Medvedcsuk által irányított, Moszkva-barát politikusokból álló Ellenzéki Platform - Életért párté lesz az új parlamentben. A Rejting szerint 10,5 százalékot szerezhetnek, és az előrejelzések alapján egyéni jelöltjeik is esélyesek főként Donyeck és Luhanszk megyékben.Jó eséllyel bejut a törvényhozásba Petro Porosenko leköszönt elnök Európai Szolidaritás névre átkeresztelt pártja, amelynek a Rejting legutóbb 7,7 százalékos népszerűséget mért.Elemzők szerint a nyári időszak nem éppen kedvező a választások megtartására, ezért nem számítanak annyira magas részvételre, mint amilyen a tavaszi elnökválasztásokon volt. A szavazóhelyiségek helyi idő szerint helyi idő szerint reggel 8 órától 20 óráig tartanak nyitva. Részeredmények éjfél előtt nem várhatók.