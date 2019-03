Elszakadt a cérna: borítékolható az esés a tőzsdéken

Mi történt tegnap?

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Mire érdemes figyelni?

Az irányadó amerikai és európai részvényindexek egyöntetűen gyengültek az EKB kamatdöntése után. Az Európai Központi Bank döntéshozói az újabb élénkítő program bejelentése mellett gyakorlatilag elismerték, hogy idén már nem lesz kamatemelés, egyúttal az idei és jövő évi növekedési kilátásokat is lefelé módosították.A Dow és az S&P 500 index 0,8 százalékkal, a Nasdaq kompozit mutatója pedig több mint 1 százalékkal veszített szerdai záróértékéből. Érdemes azt is elmondani, hogy Dow és az S&P 500 index a hét eddigi minden napján gyengült, ezzel a két irányadó részvényindexnek a mostani a leghosszabb negatív szériája 2019-ben.A pénteki kereskedés menetét nagymértékben meghatározhatja két nagyon fontos kínai makrogazdasági adat: kiderült ugyanis, hogy az elmúlt három év legnagyobb mértékű visszaesése következett be az ország exportjában, míg az import zsinórban harmadik hónapja zsugorodott februárban. Ezek alapján pedig felerősödtek a kínai gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmek, amely hatására esnek a vezető ázsiai tőzsdék: a kínai Shanghai Composit értéke 4,4 százalékot, a japán Nikkei 225 értéke 2 százalékot, míg a dél-koreai Kospi értéke 1,3 százalékot esett pénteken.Mindezek együttes hatására az irányadó nyugat-európai határidős részvényindexek is eséseket vetítenek előre, a DAX határidős részvényindexének értéke közel 0,7 százalékot csökkent. Ilyen előjelek alapján szinte borítékolható az esés a magyar tőzsdén is.A befektetői figyelem középpontjában a nagyon gyenge kínai makrogazdasági adatok mellett az Egyesült Államok és Kína között folyó kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos hírek állnak majd. Továbbá éreztetheti hatását az EKB tegnapi délutáni kamatdöntő ülésének eredménye, valamint Mario Draghi jegybankelnök kijelentései.Pénteken teszi közzé a KSH az inflációs statisztikát idehaza, ezen kívül egy fontos amerikai makrogazdasági adat érkezik majd, publikálásra kerül ugyanis a munkanélküliség alakulása.