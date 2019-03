Veszik az Opust, adják a Konzumot 2019.03.08 09:21

Az előjelek alapján borítékolható volt az esés Nyugat-Európában, amely be is következett: a DAX értéke 0,6 százalékot, míg az FTSE 100 és a CAC 40 értéke 0,4 százalékot csökkent. A magyar tőzsde sem tudja függetleníteni magát a kedvezőtlen nemzetközi hangulattól, a BUX értéke 0,4 százalékot csökkent, amelyben az is szerepet játszik, hogy a befektetők kivétel nélkül adják a hazai blue chipeket. Az OTP árfolyama 0,2 százalékot, a Mol árfolyama 0,9 százalékot, a Richter árfolyama közel 0,6 százalékot, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékot csökkent.

Fontos megemlékezni az Opus és a Konzum papírjairól is, a csütörtöki piaczárást követően ugyanis kiderült, fontos állomáshoz ért a két társaság fúziója: közzétették a közös átalakulási tervet, amelyből végre kiderült, hogy a két Konzum részvényért cserébe egy Opus-papírt kaphatnak majd azok a Konzum-befektetők, akik részt kívánnak venni a létrejövő új Opusban. A Konzum vezérigazgató-helyettesével, Fekete Péterrel készített interjúnkból pedig kiderült, a beolvadást követően az új Opusszal folytatódhat a növekedési sztori. Mindezeket követően ma reggel az Opus árfolyama 2 százalékot erősödött, míg a Konzum árfolyama 0,4 százalékot csökkent a szerdai záróárfolyamához képest.