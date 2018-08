Elterelés lehet a BMW-gyár debreceni helyszíne

A lap megjegyzi, ilyen jel például, hogy a déli területen gőzerővel építik az infrastruktúrát, illetve van ott is egy kétszer-két kilométeres, vagyis négyszáz hektáros üres telek. Továbbá az a Continental-gyár is pont ide települ, amelyik a BMW modellekhez gyárt gumiabroncsokat.Ráadásul a debreceni déli ipari területen most is folynak olyan beruházások, amelyekre a BMW gyárnak elvileg szüksége lehet. Az E.ON hatalmas transzformátor alállomást épít: a négymilliárdos beruházás jövőre lesz kész. Fejlesztik a közelben található nemzetközi repülőteret is, 1,6 milliárd forintért egy 8 kilométeres speciális, úgynevezett SRA védelmi kerítést, és ugyanilyen hosszú ellenőrző utat is építenek.A vasúti infrastruktúra is könnyen elérhető innét, egy ipari vágányt kell csak meghosszabbítani Mikepércs irányából. Egy helyi mérnök pedig arra hívta fel a lap figyelmét, hogy nagyjából tíz kilométer hosszan fektettek le itt gázvezetékeket, amivel mind a Continental, mint a szintén itt épülő Krones AG telephelye elérhető, csakhogy a csövek fektetése nem állt meg, s további közel három kilométert építettek ki, amivel épp egy nagyjából négyszáz hektáros, vagyis a BMW-nek megfelelő telket értek el.Érdekesség az is, hogy Salgó András, a BMW sajtószóvivője a lapnak adott válaszában arra a kérdésre, hogy vajon átváltozhat-e a kismacsi helyszín a déli iparterületre, azt felelte: a BMW soha nem közölt konkrét adatot a helyszínről, csak azt, hogy egy négyszáz hektáros területről van szó, Debrecen mellett.