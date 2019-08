Eltűnt az automata az irodai folyosóról? Akkor valószínűleg feketén működött

Bár az eredeti határidő június 30-a volt, a Pénzügyminisztérium további egy hónap szankciómentes időszakot hagyott az üzemeltetőknek a regisztrációra - emlékeztetett az államtitkár.Közölte: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már megkezdte az ellenőrzéseket. A revizorok azt vizsgálják, hogy az érintettek bejelentették-e automatáikat az adóhivatalnál. A mulasztók akár félmillió forintos bírsággal is számolhatnak, ezért az az üzemeltető, aki eddig még nem regisztrált, mielőbb pótolja azt - javasolta Izer Norbert.Az érintettek ezt úgy tehetik meg, hogy az AVTOMATA elnevezésű adatlapot kitöltve elektronikusan megküldik az adóhivatalnak - tette hozzá.Már csak egy lépésre vagyunk a teljes automata-piac kifehéredésétől - hangsúlyozta Izer Norbert, aki szerint az utolsó lépés az lesz, amikor ezen gépek részletes forgalmi adatai is online módon beérkeznek az adóhivatalba, hasonlóan az étel- és italautomatákhoz. A regisztráció során kapott adatok részletes elemzése alapján dől el, hogy az automaták milyen körét, milyen ütemezésben kell majd online adatszolgáltatásra alkalmassá tenni - jegyezte meg.Kitért arra is, hogy már a mostani regisztráció is piactisztító hatású lehet. Emlékeztetett a szektor fehérítésének első állomására, amikor az étel- és italautomatákat kellett regisztrálni. A kötelező adminisztráció következtében - szakmai becslés szerint - több ezer gép tűnt el a különféle intézmények, üzletek, munkahelyek folyosóiról, ennek oka pedig jellemzően az volt, hogy az adott berendezéseket feketén működtették.A mostani regisztrációs kötelezettség a tárca számításai szerint inkább az adómorálra hathat majd jótékonyan. A NAV kockázatelemzői ugyanis a vállalkozóknak akár már az idei bevételi adatait is összevethetik azokkal a forgalmi adatokkal, amelyek online érkeznek majd az adóhivatalba és nagyobb adateltérés esetén a kockázatelemzők a revizoroknak adják át a kigyűjtött adatokat további vizsgálatra - emelte ki Izer Norbert.A szektor teljes kifehérítése a jogkövető gazdasági szereplők versenyképességének javítása mellett véget vethet a trükközésnek, és eltüntetheti a csalókat ebből a piaci szegmensből is. Ezért nem véletlen az automaták adóhivatali bekötése iránti komoly nemzetközi érdeklődés - jegyezte meg Izer Norbert. A gazdaságfehérítés újabb, magyar innovatív megoldása az, hogy az adóhivatal rálát az automaták forgalmi adataira, példaértékű az egész Európai Unióban - tette hozzá.Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy az üzemeltetőknek azokat az automata berendezéseket kell bejelenteniük, amelyek olyan terméket vagy szolgáltatást kínálnak, amelyért helyben fizetnek a vásárlók és működésükhöz nincs szükség kezelőszemélyzetre. Ide tartoznak például a parkolóautomaták, a személyzet nélküli autómosó berendezések, a játékkiadó gépek és a legkülönfélébb árucikkeket kínáló automaták is.