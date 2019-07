Elveszítheti a világ legnagyobb repülőgépgyártója címet a Boeing

Összesen 90 utasszállító repülőgépet szállított le a második negyedévben a Boeing, ami 54 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest, az első félévben pedig 37 százalék volt a visszaesés. Az április-júniusi időszakban 42 darab Dreamlinert szállított le és 24 darabot a 737 korábbi típusából.

Azóta is a földön állnak a Boeing legnépszerűbb utasszállítója, a 737 Max gépei, hogy rövid időn belül két súlyos katasztrófa történt a típussal. Az etióp légitársaság egyik 737 Max gépe márciusban zuhant le, ezután a szabályozó hatóságok leállították a Max géptípus repülését. Ahogy az várható volt, a repülőgépgyártó megrendeléseket veszít és a géptípus értékesítései is visszaestek. A második negyedévben egyetlen darab 737 Max típusú gépet sem szállított le a repülőgépgyártó, ami azért különösen negatív, mert a 737-es család a legfőbb profit drivere.A Max gépek problémái mellett az amerikai-kínai kereskedelmi háború és a gazdasági bizonytalanság sem kedvez a Boeingnek, ez látszik a megrendelések alakulásán is, idén (főként a törölt 737-megrendelések miatt) nettó szinten mínuszban vannak a beérkező megrendelések, 119 darabbal csökkent idén a megrendelésállomány.Közben a nagy rivális, az Airbus júniusban jelentős megrendeléseket kapott a párizsi légi show-n, ennek köszönhetően sikerült megfordítania a trendet és a nettó megrendelések idén 88 darabos pozitívumot mutatnak. És a gyártással sincs gond, idén az első félévben 389 darab gépet szállított le az Airbus, 28 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában.Mindezek alapján jó úton halad az Airbus abba az irányba, hogy megelőzze a Boeinget és a világ legnagyobb repülőgépgyártója legyen idén, azután, hogy nyolc éven keresztül sorozatban az amerikai vállalaté volt a cím.A Boeing július 24-én teszi közzé második negyedéves számait, amiből kiderül, hogy az események milyen hatással vannak a pénzügyekre. Az első negyedévben egy 1 milliárd dolláros leírást könyvelt el a vállalat, és elemzők szerint a második negyedévben tovább romolhatnak a marzsok, a leszállítások pedig csökkenhetnek, december előtt valószínűleg nem fog tudni átadni új Max gépet a Boeing ügyfeleinek. A Cowen & Co elemzője szerint a le nem szállított gépek miatt halmozódó készletek negyedévente 3 milliárd dolláros költséget jelentenek a cégnek, viszont a 787 Dreamliner, valamint a védelmi üzletág és a szolgáltatások készpénztermelése némileg ellentételezi ezt.