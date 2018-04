Emberemlékezet óta nem volt ilyen alacsony a Richter profitja

A Richter az eredetileg február 8-ára tervezett negyedik negyedéves, és egész éves számait február 12-én tette közzé, de a gyógyszergyártó fontos készítményével, az Esmyával kapcsolatos vizsgálat miatt módosítottak a gyorsjelentés időpontján. A gyorsjelentés közzététele után a gyógyszergyártó jelentős, 42 milliárd forintos értékvesztést jelentett be, amelyet a cég az Esmya várható bevételkiesésének negatív hatásaival indokolt.A Richter a gyorsjelentésben 14 százalékkal 444,4 milliárd forintra emelkedő összes bevételről, 26 százalékkal 68,8 milliárd forintra emelkedő üzemi eredményről és 23 százalékkal 51,2 milliárd forintra csökkenő adózott eredményről számolt be, azonban a gyógyszergyártó februárban bejelentett, 42 milliárd forintos értékvesztése után a végleges, auditált számok is lefelé módosultak. A 2017-es üzleti évre vonatkozó üzemi eredmény 20,71 milliárd forintra csökkent, míg a tisztított adózott eredmény 8,88 milliárd forintra csökkent.

Megnéztük, hogy az elmúlt években hogy alakult a Richter profitja, a Reuters 1996-ig visszanyúló adatbázisa alapján az elmúlt két évtizedben soha nem volt még ilyen alacsony a gyógyszergyártó adózott eredménye, mint 2017-ben.

Az ügy előzménye, hogy 2017 decemberében az Európai Gyógyszerügynökség Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) vizsgálatot indított a Richter készítményével, az Esmyaval kapcsolatban, miután négy Esmyaval kezelt betegnél akut májgyulladást fedeztek fel, míg három beteg esetében májátültetésre volt szükség, emiatt a PRAC február elején átmeneti intézkedésekről döntött. A PRAC által közzétett ajánlások szerint az Esmyával végzett, folyamatban lévő kezelések befejezhetők, azonban a méhmiómában szenvedő nőknek rendszeres időközönként májvizsgálaton kell részt venniük, míg az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága a készítménnyel végzett új kezelések indítását nem javasolja a vizsgálat lezárásáig. Az indoklás alapján az intézkedések célja a betegek egészségének megóvása. A végső döntést az EMA bizottsága idén májusban hozza majd meg.A Richter árfolyama érdemben nem reagált a hírre, miután a befektetők számíthattak rá, hogy az Esmya-leírás miatt az adózott eredmény jóval alacsonyabb lesz, mint amit februárban közzétett a társaság, azonban a gyógyszergyártó részvényei a délelőtt második felében esni kezdtek, miután az európai tőzsdéken alaposan elromlott a hangulat.