Mérsékelt emelkedéssel zárta a csütörtöki kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 14,41 milliárd forintos forgalom és 73 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb, míg a hazai blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 0,2 százalékos emelkedést követően 11 650 forinton zárt, a Magyar Telekom 0,4 százalékkal került feljebb, a telekomcég 464,5 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést. A Mol 0,7 százalékos emelkedés után 3280 forinton zárt, míg a Richter 0,6 százalékkal került lejjebb, a gyógyszergyártó papírjai 0,6 százalékos eséssel zárták a hét negyedik napját.

Az elmúlt napokban nem volt ritka a magyar tőzsdén, hogy kispapírok árfolyama 10-20 százalékot mozogjon felfelé vagy lefelé, most egy újabb papír kapcsolódott be, a Materplast.

A csütörtöki kereskedés első felében felfelé kapaszkodnak a régiós részvényindexek, lengyel tőzsde 0,1 százalékos erősödése mellett a prágai részvényindex 0,2 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 0,6 százalékot emelkedett. A hazai részvényindex is erősödik ma délelőtt, a BUX 1,9 milliárd forintos forgalom és 53 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek a stagnáló Richter kivételével emelkednek. A BUX komponensei közül 1 százalékos erősödéssel a CIG Pannónia részvényei teljesítenek a legjobban.

Elfogyott a lendület, napi limittel esik a Kartonpack 2019.01.24 10:24

Az elmúlt napok folyamán a Kartonpack árfolyama többször is napi limittel emelkedett, a részvény szerdán egészen 42 800 forintig emelkedett, ezt követően azonban alábbhagyott a lendület és a részvény végül napi limittel, közel 20 százalékot esett. Az esés ma is folytatódott, a Kartonpack árfolyama ma is napi limittel esik, a részvény 23 200 forintig zuhant ma délelőtt.