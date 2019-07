Emelkedéssel zárta a csütörtöki kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 292 pontos plusz mellett 0,7 százalékkal került feljebb, a blue chipek kivétel nélkül emelkedéssel zárták a napot. Az OTP 0,4 százalékos erősödés után 12 650 forinton zárt, míg a Mol 0,7 százalékkal került feljebb, az olajcég papírjai 3030 forinton fejezték be a csütörtöki kereskedést. A Richter 1,9 százalékos erősödés után 5 080 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 0,2 százalékos emelkedés után 436 forinton búcsúzott a hét negyedik napjától.

A kereskedelmi háborús aggodalmak továbbra is árnyékot vetnek a részvénypiaci hangulatra, miután a Wall Street Journal szerdai beszámolójában arról írt, hogy az USA és Kína kereskedelmi megállapodást célzó egyeztetései nem mutattak előrehaladást. A Reuters ezt követően az amerikai pénzügyminiszert idézte: Steven Mnuchin szerint a felek csütörtökön telefonon egyeztetnek majd, amely előkészítheti az utat a két ország kereskedelmi tárgyalásainak következő fordulójára. A csütörtöki piacnyitástól távolodva a Nasdaq és az S&P500 egyaránt 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Dow 0,2 százalékot esett.

Kiütötték az Est Mediát 2019.07.18 14:52

A múlt héten a 80 forintos szint közeléből pattant fel az Est Media, az árfolyam július 8. és július 16-a között 66,3 százalékkal került feljebb. A szárnyalás szerdán is folytatódott, bár az árfolyam közel 17 százalékos emelkedés után 155 forintig emelkedett tegnap, a lendület ezt követően alábbhagyott és a részvény végül 4,5 százalékos emelkedéssel zárta a hét harmadik napját. Az Est Media ma lefordult, az árfolyam nagyot esett, majd a részvények délután napi limittel is estek, és az árfolyam közel 20 százalékos mínuszban is járt. Az Est Media árfolyama 16,4 százalékkal került ma lejjebb. A társaság papírjai jelentős, 414,6 millió forintos forgalom mellett esnek, az Est Media mai forgalma négyszerese az Est Media idei átlagos forgalmának.