A kereskedelmi háborús aggodalmakat magukról lerázva felfelé kapaszkodik a Dow és az S&P500 is a szerdai kereskedés első felében, a Dow 170 pontos plusz mellett 0,6 százalékkal került feljebb, míg az S&P500 0,1 százalékot emelkedett, amelyet követően a Dow és az S&P500 is történelmi csúcsai közelében jár.

Magára talált a magyar tőzsde, emelkedik a BUX 2018.09.19 14:44

Bár az USA és Kína fokozódó kereskedelmi háborúja ellenére is emelkedtek tegnap a tengerentúli börzék, majd szerdán a távol-keleti tőzsdék is, a befektetők egy része kedvező fejleményként értékelte, hogy az USA által bejelentett 200 milliárd dollárnyi kínai termékre kivetett importvám mértéje egyelőre 10 százalékos, míg az Egyesült Államok bizonyos technológiai termékeket sem szerepeltetett a megvámolandó termékek listáján. Bár erre válaszul Kína 60 milliárd dollár értékű amerikai terméket érintő importvámot jelentett be, a két ország bejelentései csökkentették a befektetői bizonytalanságot, míg a piaci szereplők egy része immár arra számít, hogy Kína további gazdaságélénkítő intézkedéseket vet be a kereskedelmi konfliktus negatív hatásainak enyhítése érdekében.

A kereskedelmi háborús feszültség enyhülésével párhuzamosan az európai tőzsdék közül a DAX és a CAC40 0,2 százalékkal került feljebb, az olasz tőzsde azonban esik, az FTSE MIB 0,3 százalékkal került lejjebb.

A magyar tőzsde a szerdai piacnyitást követően bár lefordult, a hazai részvényindex a javuló részvénypiaci hangulat által segítve keddi záróértéke közelébe kapaszkodott vissza, majd a BUX tovább emelkedett, az index 4,4 milliárd forintos forgalom és 164 pontos plusz mellett 0,5 százalékkal került feljebb. Az index komponensei közül a legjobban ma a Waberer's részvényei teljesítenek, a Waberer's árfolyama közel 3 százalékkal került ma feljebb. A blue chipek közül a Mol és a Richter részvényei teljesítenek a legjobban, a Magyar Telekom is emelkedik, az OTP azonban továbbra sem talált magára, a bankpapír árfolyama 0,15 százalékkal került ma lejjebb.