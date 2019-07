A tengerentúli piacnyitástól távolodva felemásan teljesítenek az amerikai részvényindexek, a befektetők a beérkező vállalati gyorsjelentésekre figyeltek. A JP Morgan és a Goldman Sachs is mind árbevétel, mind profit soron felülteljesítette az elemzői várakozásokat, azonban a beérkező vállalati gyorsjelentések ellenére is csupán mérsékelt elmozdulások jellemzik a tengerentúli kereskedést. A Nasdaq négy pontos mínusza mellett az S&P500 stagnál, míg a Dow 13 ponttal került ma feljebb.

A keddi piacnyitást követő átmeneti bizonytalanság után az irányadó európai részvényindexek emelkednek, a kivételt az előző napi záróértke közelében járó DAX jelenti, miután a német ZEW-index a vártnál nagyobb mértékű hangulatromlásról számolt be. A CAC40 és a brit FTSE mindemellett egyaránt 0,2 százalékkal került feljebb. A befektetők a tengerentúli banki gyorsjelentésekre várnak, ma teszi közzé beszámolóját a JP Morgan, a Wells Fargo és a Goldman Sachs is.

Szárnyal az Est Media 2019.07.16 10:18

Nagyot emelkedett az Est Media az elmúlt napok folyamán, az árfolyam a 80 forintos közelében található szint közeléből pattant fel a múlt héten, ami a korábbi hónapok folyamán többször is sikerrel állította meg a további esést. Az elmúlt napok emelkedése ma is folytatódott, az árfolyam 15,3 százalékos pluszban is járt, a lendület ezt követően kissé alábbhagyott és az árfolyam 11,7 százalékkal került ma feljebb. A társaság részvényei magas, 151,4 millió forintos forgalom mellett emelkednek, ezzel az Est Media a negyedik legforgalmasabb részvény a magyar tőzsdén az OTT-One, a Mol és az OTP után. Az Est Media mai forgalma 66 százalékkal magasabb a társaság részvényeinek idei átlagos forgalmával összehasonlítva. Mindemellett érdemes megemlíteni, hogy az árfolyam hír vagy bejelentés hiányában emelkedett ma, azonban az Est Media árfolyamát az elmúlt időszak folyamán új hír vagy bejelentés nélkül is gyakran jellemezték heves kilengések.