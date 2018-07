Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

A Wall Street-i mutatók emelkedését a Fed-elnök kedvezően értékelt megnyilatkozásai mellett társasági gyorsjelentések is felfelé húzták. A jó befektetői hangulatot a júniusi, 0,6 százalékos bővülésről tanúskodó ipari termelési adat is támogatta.A Dow Jones ipari átlagmutató 0,2 százalékkal 25 119 pontig erősített, ami sorozatban a negyedik pluszos kereskedési napot jelenti az indexnek. A nap nyertese a Johnson&Johnson volt, nagyrészt a vártnál jobb negyedéves eredményeinek köszönhetően.Az S&P 500 index közel fél százalékkal 2809 pontig emelkedett, míg a Nasdaq kompozit index 0,6 százalékos erősödése újabb történelmi csúcsot jelentő 7855 pontos záróértéken fejezte be a napot. Az emelkedésben nagy szerepe volt az új történelmi csúcsra erősödő Amazon-részvénynek, amelynek jegyzése 1,2 százalékkal 1843 dollár fölé kúszott fel. Közel sem volt ilyen jó napja viszont a Netflixnek, a társaság részvényárfolyama több mint 5 százalékot gyengült azt követően, hogy a médiavállalat csalódást keltő eredményeket közölt.

Az olaj enyhén, két tized százalékkal felfelé korrigált az előző napi, 4 százalékot meghaladó zuhanást követően