Emelkedik a Konzum és az Opus is 2019.04.08 09:58

A Konzum a pénteki piaczárás után tette közzé az éves beszámolóját, amelyből kiderült, hogy a társaság árbevétele a lezárt tőkeemelés sorozat eredményeként jelentősen nőtt, a megugrás elsősorban a kibővített turisztikai portfólió teljesítményének volt köszönhető, de a társaság ingatlan-, tőkepiaci- és biztosítási, valamint vagyonkezelési divíziói is segítették az árbevétel növekedését. A Konzum EBITDA-ja és üzemi eredménye is látványosan nőtt, az adózott eredménye viszont csökkent, mindezekben egyszeri, technikai tételek is fontos szerepet játszottak. Bár a cég menedzsmentje a Konzum első féléves beszámolójában több optimista várakozást is megfogalmazott, erre az éves beszámolóban viszont már nem került sor, hiszen nyilván nem lett volna értelme a következő üzleti évre vonatkozóan bármit is mondani, miközben már javában folyik a Konzum Opusba történő beolvadása.

A Konzum árfolyama 2,9 százalékkal került feljebb hétfőn, míg a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó többi cég árfolyama felemás képet mutat ma délelőtt, az Opus 3 százalékkal került feljebb, a CIG Pannónia 1,2 százalékot esett, az Appeninn stagnál, míg a 4iG 5,6 százalékkal került ma lejjebb.