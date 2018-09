Emelkedik az OTP 2018.09.06 11:17

A feltörekvő piaci feszültség és a kereskedelmi háborús aggodalmak továbbra is árnyékot vetnek a részvénypiacokra, az európai börzék a kezdeti esést ledolgozva, immár szerdai záróértékük fölé kapaszkodtak vissza, bár jelentős hangulatjavulásról egyelőre nem beszélhetünk. A magyar tőzsde is emelkedik, a BUX index 1,6 milliárd forintos forgalom és 256 pontos plusz mellett 0,7 százalékkal került feljebb, a blue chipek is emelkednek, a Magyar Telekom és a Richter 0,1 százalékkal került feljebb, a Mol tovább emelkedett, az olajvállalat árfolyama 0,8 százalékkal került feljebb, míg az OTP-nek jó napja van, a bankpapír árfolyama 1,3 százalékkal került feljebb.