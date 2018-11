A tengerentúli tőzsdék hétfői lejtmenete után kedden is nagyot estek, a hét második napjának esésével a Dow és az S&P500 is lenullázta idei emelkedését, a Dow idén 1 százalékkal került lejjebb, míg az S&P500 1,2 százalékkal került lejjebb idén.

Mind a bevétel, mind az üzemi eredmény szintjén kétszámjegyű növekedésről számolt be az ANY Biztonsági Nyomda a harmadik negyedévre az egy évvel korábbi szinthez képest. A legnagyobb mértékben a biztonsági termékek és megoldások üzletág bevételei emelkedtek. A cégnél folyamatban van a kapacitások bővítése és kutatás-fejlesztésre is sokat költ, amitől a következő évekre a növekedés folytatódását várja a menedzsment.

tovább a cikkhez...