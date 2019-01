A csütörtöki kereskedés első felében felfelé kapaszkodnak a régiós részvényindexek, lengyel tőzsde 0,1 százalékos erősödése mellett a prágai részvényindex 0,2 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 0,6 százalékot emelkedett. A hazai részvényindex is erősödik ma délelőtt, a BUX 1,9 milliárd forintos forgalom és 53 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek a stagnáló Richter kivételével emelkednek. A BUX komponensei közül 1 százalékos erősödéssel a CIG Pannónia részvényei teljesítenek a legjobban.

Elfogyott a lendület, napi limittel esik a Kartonpack 2019.01.24 10:24

Az elmúlt napok folyamán a Kartonpack árfolyama többször is napi limittel emelkedett, a részvény szerdán egészen 42 800 forintig emelkedett, ezt követően azonban alábbhagyott a lendület és a részvény végül napi limittel, közel 20 százalékot esett. Az esés ma is folytatódott, a Kartonpack árfolyama ma is napi limittel esik, a részvény 23 200 forintig zuhant ma délelőtt.