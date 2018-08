Nem volt egyértelmű az irány az európai tőzsdéken, a hazai részvényindex azonban emelkedett szerdán, a BUX index végül 416 pontos plusz mellett 1,1 százalékos emelkedéssel vett búcsút a hét harmadik napjától, míg a hazai blue chipek a Mol kivételével emelkedtek. Jó napja volt a Magyar Telekomnak, a telekomcég árfolyama közel 2 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom végül 412 forinton zárta a napot, a Richter mindemellett 1,1 százalékkal került feljebb, míg az OTP remek napot tudhatott maga mögött, a bankpapír 2,7 százalékos emelkedést köveően 10 470 forinton fejezte be a hét harmadik napját.

Nem találták az irányt az európai részvényindexek szerdán, a magyar tőzsde azonban emelkedett, a blue chipek felemásan teljesítettek, a Mol emelkedését fontos ellenállási zóna állította meg, az OTP azonban nagyot ment ma, de a Magyar Telekom is feltámadt, a telekomcég papírjainak végre sikerült elrugaszkodniuk a 400 forintos szint közeléből.

Minimális elmozdulás mellett vegyesen nyitottak szerdán a tengerentúli tőzsdék, a piaci szereplők várakozó álláspontra helyezkedtek, miután a befektetők az USA és Kanada kereskedelmi tárgyalásaira fókuszáltak. A két ország kereskedelmi egyeztetései mellett jó is érkezett, miután az USA második negyedéves GDP-jét felfelé módosították, az amerikai gazdaság évesített negyedéves alapon 4,2 százalékkal bővült, szemben a korábbi, 4,1 százalékos becsléssel.

Esnek a régiós részvényindexek a hét harmadik napján, a bécsi börze 0,3, a lengyel WIG 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a prágai néhány pontos esés mellett gyakorlatilag stagnál. A magyar tőzsde is lefordult ma délelőtt, azonban a kereskedés második felére ráfordulva a BUX előző napi záróértéke fölé kapaszkodott vissza, majd a hazai részvényindex dacolva az európai tőzsdék borús hangulatával ismét emelkedni kezdett. A BUX 2,1 milliárd forintos forgalom és 115 pontos plusz mellett 0,3 százalékkal került feljebb, a blue chipek közül egyedül a Mol esik, miután az olajvállalat továbbra sem volt képes áttörni a 2890-es ellenállást, a Mol árfolyama 0,7 százalékkal került lejjebb. A Magyar Telekom mindemellett 0,5, az OTP árfolyama pedig 1 százalékkal került feljebb, a Richter részvényei 0,8 százalékkal kerültek feljebb, a gyógyszergyártó papírjai ezzel az FDA döntése után hagyott rést teljesen visszatöltötte, és az árfolyam hamarosan újra az 5500 forintos ellenállást tesztelheti meg.

A hétfői piaczárás után tette közzé első féléves gyorsjelentését az Alteo, amelyet mai kommentárjában az MKB Bank elemzője értékelt. Az MKB elemzője továbbra is vételre ajánlja az Alteot, 970 forintos célár mellett, ami közel 43 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvény keddi záróárához képest.

A magyar tőzsde lefordult, a BUX index közel egymilliárd forintos forgalom és 80 pontos mínusz mellett 0,2 százalékkal került lejjebb. Az OTP 0,5, a Magyar Telekom 0,6, a Richter árfolyama pedig 0,8 százalékkal kerül feljebb, a kivételt ezúttal a Mol jelenti, miután az olajvállalat árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb. Az az árfolyam az elmúlt időszak folyamán többször is megkísérelte áttörni a 2890-es szintet, azonban eddig nem sikerült áttörnie azt. A szerdai kereskedésben a 200-napos mozgóátlag és a 2890-es szint által közrefogott ellenállási zónából fordult le, a részvény ezzel ismét a középtávú, csökkenő trendvonal alá süllyedt vissza.

Nincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken szerda délelőtt, a kontinens részvényindexei felemásan teljesítenek, az USA és Mexikó által hétfőn megkötött kereskedelmi megállapodás után a piaci szereplők egy része várakozó álláspontra helyezkedett, miután egyelőre kérdéses , hogy az Egyesült Államoknak sikerül-e Kanadával is megegyeznie az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalásának feltételeiről. A szerdai kereskedés első felének iránykeresése után a DAX és a CAC40 is stagnál, míg a brit FTSE100 és a milánói börze egyaránt 0,2 százalékkal kerül lejjebb.

Az Aston Martin menedzsmentje bejelentette, hogy korábbi terveikkel összhangban tőzsdére viszik a brit luxusautó-gyártót. Mintegy 1 milliárd font értékben készülnek részvényeket kibocsátani a londoni tőzsdén, amennyiben az ügylet sikeres lesz, az egyben azt is jelenti majd, hogy a befektetők durván 5 milliárd fontra értékelik a vállalatot.

Az HSBC 600-ról 570 forintra csökkentette a Magyar Telekom célárát, a bankház ajánlása továbbra is vétel. Az HSBC új célára 41 százalékkal magasabb, mint a részvény keddi záróára.

Tegnap tette közzé második negyedéves beszámolóját a Masterplas t, a társaság árbevétele közel 14 százalékkal 26,97 millió euróra emelkedett a második negyedévben, az EBITDA 33 százalékkal 2,06 millió euróra nőtt, míg az adózott eredmény 95 százalékkal 1,65 millió euróra emelkedett. A jelentős profitnövekedés elsősorban a bevételek növekedésének és az árrések bővülésének volt betudható, azonban a második negyedévben ehhez forint nagymértékű árfolyammozgása miatt jelentős nyereség is hozzájárult. A Masterplast menedzsmentje optimista, a társaság további növekedéssel számol a második félévben, elsősorban a magyar, az export és a lengyel piacokon prognosztizált növekedéseinek tulajdoníthatóan. A befektetők kedvezően fogadták a társaság gyorsjelentését, a Masterplast árfolyama 3,1 százalékkal került ma feljebb.

Alapvetően kedvező az építőipari környezet a Masterplast fontosabb piacain, ennek köszönhető, hogy a bevételek 14 százalékkal nőttek, de mivel a vállalat saját gyártása hatékonyabbá vált, a kereskedelmi árrés pedig több piacon is bővült, az üzemi eredményhányad is javult, az pedig már csak hab a tortán, hogy a kedvező árfolyamhatások miatt jelentős nyereség került elszámolásra, részben ennek tudható be, hogy a Masterplast profitja közel duplájára emelkedett. A menedzsment optimista, további növekedéssel számol a második félévre.

