Emelkedik az olajár 2018.08.14 14:23 Emelkedik kedden az olajár, miután a befektetők a globális olajkínálat szűkülése miatt aggódtak, miután az iráni olajexportot visszavető amerikai szankciók után a piaci szereplők figyelme a szaúdi olajkitermelés felé fordult. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) jelentése szerint csökkent az egyik legnagyobb termelő, Szaúd-Arábia olajtermelése, annak ellenére, hogy június végén ezt közös megállapodásban vállalta, míg az ország napi 200 ezer hordós csökkenést jelentett az OPEC felé, független források napi 53 ezer hordóra teszi a csökkenés mértékét. Az olajkínálati aggodalmak erősödésével párhuzamosan a WTI jegyzése 0,9 százalékkal került ma feljebb.

Elveszítheti az Apple Törökországot, de nincs dráma 2018.08.14 13:35 Elveszítheti a török piacot az Apple, ha Erdogan beváltja fenyegetését és bojkottálja az amerikai elektronikai termékeket. Az Apple árfolyama nem reagált különösebben a hírre, viszont az egyik török telefongyártó részvényei emelkednek. tovább a cikkhez...

Emelkedik a magyar tőzsde, felpattant a Mol 2018.08.14 13:34 Enyhült a török árfolyamválsággal kapcsolatos feszültség, miután a nagy török kereskedelmi bankok vezetői kamatemelést sürgettek, míg a befektetők kedvezően fogadták azokat a beszámolókat is, amelyek szerint az amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó a török nagykövettel egyeztetett Andrew Brunson Törökországban letartóztatott amerikai hitszónok szabadon bocsátásával összefüggésben. Törökország mindemellett azt is bejelentette, hogy a török pénzügyminiszter részvételével csütörtökön telefonkonferenciát tartanak, amelyre akár 1000 európai, amerikai és közel-keleti befektetőt várnak. Egyelőre úgy tűnik, hogy mindez elegendőnek bizonyult a befektetők átmeneti megnyugtatására, a keddi kereskedés első felében a líra mind az euróval, mind a dollárral szemben erősödni tudott az elmúlt napok hatalmas zuhanása után, míg a török tőzsde 1,1 százalékkal került feljebb. A török helyzettel kapcsolatos feszültség csökkenésével párhuzamosan az európai részvényindexek is felfelé kapaszkodtak kedden délelőtt, a kereskedés második felére ráfordulva a vételi erő alábbhagyott. A régiós börzék felemás képet mutatnak, a bécsi tőzsde közel 0,2, míg a prágai részvényindex 0,3 százalékkal került ma lejjebb. A lengyel WIG mindemellett 0,5 százalékkal került feljebb, míg a magyar tőzsde felülteljesít, a BUX index 381 pontos plusz mellett 1,1 százalékkal került feljebb, az OTP 0,3, a Richter 1,1, míg a Mol 2,3 százalékkal került ma feljebb. A hazai blue chipek közül a Magyar Telekom jelenti a negatív kivételt, a telekomcég részvényei 0,5 százalékkal kerültek lejjebb.

Ismét a történelmi mélypontja közelében jár a Waberer’s 2018.08.14 12:55 Éppen egy hete tette közzé második negyedéves beszámolóját a Waberer's, a társaság árbevételének növekedését a nemzetközi oldalon a kamionok növekvő száma és az egy rakott kilométerre jutó bevétel emelkedése támogatta, míg a regionális oldalon a raktározási szolgáltatások iránt mutatkozó erős kereslet segítette az árbevétel növekedését. A megugró költségek és az áremelés miatti alacsonyabb kapacitáskihasználtság hatására viszont jelentősen csökkent a profitabilitás, a Waberer's végül 0,1 millió eurós veszteséggel zárta a második negyedévet, a társaság részvényei a gyorsjelentést követően új történelmi mélypontra estek. A társaságot követő Renaissance Capital pénteken friss elemzést tett közzé, értékelve a Waberer's második negyedéves számait, a Renaissance Capital elemzői a korábbi 6664 forintról 4667 forintra módosították az idei évre vonatkozó célárukat a Waberer's részvényeire vonatkozó vételi ajánlás fenntartása mellett. A Waberer's papírjai hétfőn is lejjebb kerültek, a lejtmenet pedig a keddi kereskedésben is folytatódott, a cég részvényei 2,5 százalékos esést követően 2700 forintnál járnak, érdemben megközelítve a Waberer's pénteki, 2680 forintnál ütött új történelmi mélypontját. A Waberer's esetében továbbra is a csökkenő trend az irányadó, a társaság részvényei idén 44,2 százalékkal kerültek lejjebb.

Gyorsjelentés után emelkedik az RWE 2018.08.14 12:08 Az RWE kedden publikálta első féléves beszámolóját, a német áramszolgáltató tisztított EBITDÁ-ja az előzetes várakozásoknak megfelelően 1,1 milliárd euró lett, az üzemi eredmény 870 millió euró lett a Reuters elemzői konszenzusa által valószínűsített 825 millió euróval szemben, míg a profit 683 millió euró lett a 625 milliós várakozásokkal szemben. Az RWE mindemellett megerősítette az idei évre vonatkozó tisztított EBITDA-várakozásait, a társaság 1,4-1,7 milliárd eurós EBITDÁ-t vár 2018-ban. A társaság pontos részletekkel szolgált a márciusban aláírt eszközcsere-ügylettel kapcsolatban, amelynek keretében az RWE az Innogy-ban fennálló 76,8 százalékos tulajdonrészét az E.ON szerzi meg, mindezért cserében az RWE az E.ON-ban 16,67 százalékos részesedést szerez. Az RWE az ügylet keretében mindemellett megszerzi az E.ON közel teljes megújuló energia-üzletágát és az Innogy megújuló energia-üzletágát is, továbbá az RWE kisebbségi részesedést szerez PreussenElektrában, az E.ON leányvállalatában, az RWE megszerzi továbbá a Innogy gáztározó üzletágát, továbbá megszerzi az osztrák Kelag energetikai cég 37,9 százalékát is az Innogy-tól. A cég első féléves gyorsjelentést kedvezően fogadták a befektetők, a társaság részvényei 2,8 százalékkal kerültek feljebb.

Továbbra is a 10 000 forintos szint közelében az OTP 2018.08.14 10:59 Az elmúlt napok masszív gyengülését követően a keddi piacnyitás után erősödni tudott a török líra az euróval és a dollárral szemben is, a török tőzsde is felpattant a hétfői zuhanás után. Az enyhülő török feszültség következtében az európai tőzsdék is felfelé kapaszkodtak a mai piacnyitás után, a délelőtt második felére azonban csökkent a lendület, a CAC40 közel 0,2, a DAX index 0,3 százalékkal került feljebb. A török feszültség enyhülésével párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedik, a BUX 2 milliárd forintos forgalom és 281 pontos plusz mellett 0,8 százalékkal került feljebb, a blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom gyengélkedik, a telekomcég papírjai 1 százalékkal került lejjebb, a Richter mindemellett 0,9, míg a Mol 1,3 százalékkal került feljebb. A pénteki és a hétfői masszív lejtmenet után az OTP is magához tért, a bankpapír 0,7 százalékkal került feljebb, az OTP azonban továbbra sem tudott érdemben eltávolodni a 10 000 forintos szint közeléből.

Nagyot esett a Bitcoin 2018.08.14 10:31 Bár a Bitcoin július második felében nagyot emelkedett, miután a piaci szereplők egy része vélhetően abban reménykedett, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC jóváhagyhatja egy Bitcoin-ETF bevezetését, az SEC azonban későbbre halasztotta a döntést, ez pedig elbizonytalaníthatta a piaci szereplők egy részét, a Bitcoin pedig az elmúlt hetekben ismét lefordult. A keddi kereskedésben is az eladók diktálták az ütemet, a kriptodevizák nagyot estek kedden, az Ethereum és a Ripple is nagyot esett, míg a Bitcoin árfolyama a 6000 dolláros szint alatt is járt. A Bitcoin árfolyama 3,6 százalékkal került ma lejjebb.

Felpattant az OTP 2018.08.14 09:40 A török árfolyamválság az elmúlt napok folyamán nyomás alatt tartotta a részvénypiacokat, a befektetők adták a török kitettséggel rendelkező pénzintézetek papírjait, mindemellett az európai bankszektor részvényei is gyengélkedtek, az OTP pénteken és hétfőn több mint 5 százalékkal került lejjebb, annak ellenére, hogy a társaság péntek hajnalban rekord profittal örvendeztette meg a piaci szereplőket. A keddi kereskedés első felében enyhült a feszültség, a magyar tőzsde emelkedik, az OTP felpattant, a bankpapír 1 százalékkal került feljebb, a Mol és a Richter 1,2 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom stagnál.

Enyhül a feszültség, emelkednek az európai tőzsdék 2018.08.14 09:21 Enyhül a feszültség a részvénypiacokon, emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a brit FTSE100 0,2. a francia CAC40 0,5, a DAX index 0,7 százalékos emelkedéssel vág neki a hét második napjának.

Emelkedéssel indul a keddi kereskedés a magyar tőzsdén 2018.08.14 09:08 Az elmúlt napok lejtmenete után emelkedéssel indul a hét második napja a magyar tőzsdén, a BUX index 305 pontos plusz mellett 0,9 százalékkal került feljebb, az OTP a korábbi napok esése után felpattant ma reggel, a bankpapír 1,5 százalékkal került feljebb, a Mol 1, a Richter 0,5 százalékkal került feljebb, míg a kivételt ezúttal a Magyar Telekom jelenti, a távközlési cég papírjai 0,25 százalékkal kerültek lejjebb a keddi piacnyitás után.

Enyhül a feszültség, emelkedéssel nyithatnak az európai börzék 2018.08.14 08:42 Mi történik a tőzsdéken? !--> Mérsékelt emelkedéssel indult a hét első napja a tengerentúlon, az amerikai tőzsdék azonban nem sokkal a hétfői piacnyitás után lefordultak, a hangulatra a török árfolyamválság vetett árnyékot, mindemellett a piaci szereplőket a török devizaválság esetlegesen tovagyűrűző negatív hatásai aggasztották. A Dow végül 125 pontos esés mellett 0,5 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,4 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig 0,3 százalékos eséssel zárta a hétfői kereskedést.



A távol-keleti tőzsdék vegyesen teljesítenek a keddi kereskedésben, a Nikkei 2,2 százalékkal került feljebb, míg a japán tőzsde komponensei közül az export-orientált cégek részvényei teljesítenek a legjobban, a Sony 1,5, a Honda pedig 1,7 százalékkal került feljebb. A kínai tőzsdék azonban esnek a hét második napján, miután a ma hajnalban beérkezett kínai makroadatok alulmúlták az előzetes várakozásokat, a hongkongi részvényindex 1,2, a sanghaji börze 0,4 százalékkal került lejjebb. Ázsia más részein is felemásan teljesítettek a tőzsdék, a dél-koreai Kospi 0,4 százalékkal került feljebb, míg a szingapúri tőzsde 0,2 százalékkal került lejjebb.



Az előzetes várakozásoknál gyengébb adatsorok érkeztek Kínából, a júliusi kiskereskedelmi forgalom 8,8 százalékkal bővült éves bázison, szemben 9,1 százalékos várakozásokkal, míg az ipari termelés a 6 százalékkal nőtt éves bázison, míg a Reuters elemzői konszenzusa előzetesen 6,3 százalékos bővülésre számított. A hajnalban publikált adatok a befektetők egy részében felerősíthette azon félelmeket, amelyek szerint a kínai gazdaság teljesítményére az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa egyre inkább rányomja bélyegét.



Hétfőn ismét az eladók ragadták magukhoz az irányítást a magyar tőzsdén, miután az európai részvénypiacokhoz hasonlóan a hazai börzére is a török árfolyamválságot követő kockázatkerülés vetett árnyékot. A hétfői piaczáráshoz közeledve kismértékben javult a hangulat, a BUX végül 477 pontos mínusz mellett és 1,3 százalékos eséssel zárta a hétfői kereskedést, a blue chipek viszont vegyesen teljesítettek. A hazai nagypapírok közül egyedül a Mol tudott emelkedni, az olajcég papírjai 0,3 százalékkal kerültek feljebb, a Magyar Telekom mindemellett 1,2 százalékos eséssel zárta a napot. Nem indult jól a hét az OTP számára sem, a pénteki zuhanás után hétfőn is folytatódott a lejtmenet, a bankpapír pedig közel 2,2 százalékos esés után 10 020 forinton fejezte be a hét első napját, míg a Richter is nagyot esett, a gyógyszergyártó részvényei 2,5 százalékos eséssel zártak.



A határidős DAX index 61 ponttal került feljebb kedd reggel, 0,5 százalékos emelkedést vetítve előre a mai piacnyitásra.



Erősödéssel indított a hét második napját a forint az euróval szemben, egy euróért 322,44 forintot kell fizetni kedd reggel, egy dollár 280,10 forintba kerül, míg egy svájci frankért 284,08 forintba kerül.

!--> Mire figyelnek a befektetők? !--> A hét második napján Kínából a júniusi ipari termelési és kiskereskedelmi statisztikák érkeznek.



Kedden a KSH a második negyedéves GDP első becslését teszi majd közzé.



A KSH mindemellett a júniusi, mezőgazdasági termelői árakat publikálja majd.



Az eurozónából a második negyedéves GDP adatot teszik közzé.



Németországból az augusztusra vonatkozó ZEW-indexre fókuszálnak a piaci szereplők.

!--> Mi történt idén a tőkepiacokon? Mérsékelt eséssel zárták a hétfői kereskedést a tengerentúli tőzsdék, miután a piacokat a török árfolyamválság tartotta nyomás alatt, az amerikai részvényindexek idei teljesítménye azonban pozitív, a Dow 1,9, az S&P500 5,5 százalékkal került idén feljebb, míg a Nasdaq idén 15,7 százalékkal került feljebb. Gyorsjelentések a héten Kedden Európából az RWE gyorsjelentésére figyelnek a befektetők, az Egyesült Államokból pedig a Home Depot publikálja majd a beszámolóját.