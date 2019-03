Új csúcsra emelkedett a 4iG árfolyama 2019.03.18 14:04

A Budapesti Értéktőzsde március 8-án jelentette be, hogy változik a BUX-kosár összetétele, a mai nappal a BIF és az AutoWallis részvényei mellett a 4iG is bekerült a hazai részvények elitklubjába. Az új BUX komponensek felemásan teljesítenek hétfőn, a BIF 2,4 százalékos esése mellett az AutoWallis árfolyama 5,1 százalékkal került lejjebb. A 4iG azonban valósággal szárnyal, a társaság nem csupán a BUX indexbe került be, azonban a múlt héten azt is bejelentették, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó Konzumnál és Opusnál is fontos pozíciókat betöltő Jászai Gellért lesz a társaság vezérigazgatója március 18-tól. A 4iG 1,44 milliárd forintos forgalmával a harmadik legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén az OTP és a Mol után, a 4iG mai forgalma közel ötszöröse a részvény idei átlagos forgalmának. A társaság részvényei 13,2 százalékkal kerültek ma feljebb, míg a 4iG árfolyama idén 170,9 százalékkal került feljebb, a részvény 4280 forintnál új történelmi csúcsra emelkedett ma.