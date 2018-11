Enyhült a kereskedelmi háborús feszültség, emelkedik Európa 2018.11.13 10:45

A növekedési kilátásokkal kapcsolatos félelmek mellett a dollár erősödése és az olajárak volatilitása együttesen rontotta el a tengerentúli tőzsdéken a hangulatot, és az amerikai tőzsdék jelentős eséssel zárták a hétfői kereskedést. Ázsiában is eséssel indult a hét második napja, a hangulatot azonban javítani tudták azok a beszámolók, amelyek szerint az amerikai pénzügyminiszter és a kínai miniszterelnök-helyettes kereskedelmi kérdésekről egyeztetett pénteken telefonon, azonban Steven Mnuchin és Liu He egyeztetéseit csak most hozták nyilvánosságra. Mindemellett kínai lapértesülések szerint Liu He az USA és Kína elnökének november végi, G20-as csúcson történő megbeszélése előtt Washingtonba látogathat, a piaci szereplők a lépéstől a két ország kereskedelmi konfliktusának enyhülésében reménykedhettek.

A kereskedelmi háborús feszültség enyhülésével párhuzamosan az európai tőzsdék emelkednek, a CAC40 0,4, a DAX 0,6 százalékkal került feljebb, míg a madridi börze 0,2 százalékot emelkedett. Az olasz részvényindex azonban esik, az FTSE MIB 0,3 százalékkal került lejjebb, a befektetőket ezúttal is az olasz költségvetés helyzetével kapcsolatos huza-vona intette óvatosságra, miután az olasz kormány számára ma jár le a határidő, ameddig az olasz kabinet költségvetési javaslatát az az Európai Bizottságnak, azt követően, hogy a testület korábban elutasította az olaszok költségvetési tervét.