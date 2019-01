Leépít a Tesla, zuhan az árfolyam 2019.01.18 16:04 Létszámleépítést jelentett be a Tesla, az elektromosautó-gyártó vezérének levelét a Tesla pénteken tette közzé, ebből kiderült, hogy a társaság csak a nélkülözhetetlen dolgozóit tartja majd meg és a cég minden erejével a gyártási költségek lefaragásra és a Model 3 gyártásának felpörgetésére koncentrál majd. A 7 százalékos leépítés mellett a társaság azt is közzétette, hogy a negyedik negyedéves nyereség alacsonyabb lehet majd. A bejelentést nagyon rosszul fogadták a piaci szereplők, a Tesla árfolyama 8,5 százalékot esett.

Emelkedéssel indul a hét utolsó napja a tengerentúlon 2019.01.18 15:35 Emelkedéssel indult a hét utolsó napja a tengerentúlon, miután a piaci szereplők egy része az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi konfliktusának megoldásában reménykedett. Szerdán a Wall Street Journal arról számolt be, hogy Steven Mnuchin pénzügyminiszter javaslatot tett a kínai árukkal szemben érvényben lévő vámok enyhítésére, hogy ezzel is ösztönözzék az USA és Kína között zajló kereskedelmi konfliktus lezárását, bár a hírt később cáfolta a pénzügyminisztérium szóvivője cáfolta. A hangulat a beérkező cáfolat ellenére is érdemen javult, az európai tőzsdék erősödtek a nap folyamán, míg a tengerentúli részvényindexek emelkedéssel vágtak neki a pénteki kereskedésnek, az S&P500 és a Dow egyaránt 0,7 százalékkal került feljebb.

Profit warning után esnek a Ryanair részvényei 2019.01.18 14:50 Profit warningot tett közzé a Ryanair, a légitársaság három hónap után másodszor vágta vissza előrejelzéseit, a cég menedzsmentje március végén záruló pénzügyi évére 1-1,1 milliárd euró közötti nettó eredményt vár, szemben az októberben előrejelzett 1,25-1,35 milliárd euró közötti nyereséggel. A társaság részvényei 0,7 százalékkal kerültek ma lejjebb.

Esik a magyar tőzsde 2019.01.18 14:11 A kereskedelmi háborús aggodalmak enyhülésével párhuzamosan emelkednek az európai tőzsdék a hét utolsó napján, míg a régiós részvényindexek felemásan teljesítenek. A lengyel WIG 0,4 százalékos erősödése mellett a prágai tőzsde 0,2 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 1,7 százalékot emelkedett. A magyar tőzsde mindemellett mérsékelt mínuszban jár, a BUX 7,2 milliárd forintos forgalom és 105 pontos mínusz mellett 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek. A pénteki piacnyitás után 11 970 forintnál új történelmi csúcsra emelkedő OTP lefordult, és a bankpapír árfolyama 0,9 százalékkal került ma lejjebb, míg a BUX komponensei közül az Appeninn és az Opus részvényei teljesítenek a legjobban.

Szárnyal a Kartonpack 2019.01.18 13:20 A hazai részvényindex a délelőtt második felére ráfordulva előző napi záróértéke alá süllyedt, a hazai kispapírok közül a Kartonpack ezúttal is remekül teljesít, a részvény árfolyam az elmúlt három nap során limittel emelkedett, a Kartonpack pénteken is napi limittel emelkedett, az átlagosnál lényegesen magasabb forgalom mellett, a Kartonpack árfolyama 25 200 forintig szárnyalt, a részvény új csúcsra emelkedett ma.

Hatalmas leépítést jelentett be a Tesla 2019.01.18 13:00 Elon Musk váratlanul bejelentette pénteken, hogy a teljes munkaidőben dolgozó munkavállalóinak 7 százalékától megválik a Tesla. tovább a cikkhez...

Profit warning után esett nagyot a Telecom Italia árfolyama 2019.01.18 12:53 Profit warningot tett közzé a Telecom Italia, az olasz telefontársaság bejelentése szerint a cég nyeresége a vártnál alacsonyabb lehetett a 2018-as évben, míg a Telecom Italia szerint a társaság belföldi üzletága ebben az évben is nyomás alatt maradhat. A bejelentést kifejezetten rosszul fogadták a befektetők, a Telecom Italia árfolyama 7,2 százalékot esett ma.

A kereskedelmi háború enyhülésében reménykednek a befektetők 2019.01.18 12:16 A tengerentúli tőzsdék csütörtöki emelkedése után az ázsiai börzék is erősödtek a hét utolsó napján, miután a piaci szereplők az USA és Kína kereskedelmi konfliktusának lezárásában reménykedtek. Amerikai lapértesülések szerint Steven Mnuchin pénzügyminiszter javaslatot tett a kínai árukkal szemben érvényben lévő vámok enyhítésére, hogy ezzel is ösztönözzék az USA és Kína között zajló kereskedelmi konfliktus lezárását, bár a hírt később cáfolta a pénzügyminisztérium szóvivője. Ázsiában is emelkedtek részvényindexek pénteken, miután Kína bejelentette, hogy az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásinak következő fordulójára Liu He miniszterelnök-helyettes január végén Washingtonba utazik majd. Az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi konfliktusának enyhülésével kapcsolatos várakozások javították a részvénypiacok hangulatát, az irányadó európai részvényindexek emelkednek pénteken, míg 1,5 százalékos erősödésével a bécsi börze teljesít ma a legjobban.

Itt az új történelmi csúcs, lesz-e 12 000 forint az OTP? 2019.01.18 11:44 Az elmúlt időszak kedvező hírei és bejelentései után a csütörtöki kereskedésben új történelmi csúcson zárt az OTP, az árfolyam a pénteki piacnyitás után ismét új csúcsra emelkedett, bár ezt követően alábbhagyott a lendület, az OTP technikai képe alapján hamarosan a 12 000 forintos szint tesztelése következhet. tovább a cikkhez...

Nem tudja olyan drágán eladni jegyeit a Ryanair, mint remélte 2019.01.18 10:42 Rövid idő alatt a második profit warningját tette közzé a Ryanair. A vártnál alacsonyabb téli jegyárakra hivatkozva módosította lefelé a teljes évre vonatkozó várakozását és hozzátette, hogy további csökkenések jöhetnek, ha a Brexit nem várt hatásokkal jár majd. tovább a cikkhez...

Soha ennyi új előfizetőt nem szerzett még a Netflix 2019.01.18 09:49 Felemásan sikerült a Netflix negyedik negyedéve. Bár az új előfizetők száma új csúcsra ment, a bevétel valamelyest elmaradt az elemzői várakozásoktól és a folyó negyedévre is a konszenzusnál gyengébb számokat vár a menedzsment. A részvények árfolyama 4 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben. tovább a cikkhez...

Emelkednek az európai tőzsdék 2019.01.18 09:36 Erősödéssel zárták a hét negyedik napját a tengerentúli tőzsdék, miután a Wall Street Journal beszámolója szerint az amerikai pénzügyminiszter javaslatot tett a kínai árukkal szemben érvényben lévő vámok enyhítésére, bár a hírt később cáfolta a pénzügyminisztérium szóvivője. Ázsiában is emelkedtek részvényindexek pénteken, miután Kína bejelentette, hogy az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásinak következő fordulójára Liu He miniszterelnök-helyettes január végén Washingtonba utazik majd. Az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi konfliktusának rendezésében reménykedő piaci szereplők kedvezően fogadták a híreket, az ázsiai tőzsdék után az irányadó európai részvényindexek is emelkednek, a CAC40 0,9 százalékos erősödése mellett a brit FTSE 100 0,8 százalékkal került feljebb, míg a DAX 103 pontos plusz mellett 1 százalékkal került feljebb.

Csúcsközelben a BUX, új csúcson jár az OTP 2019.01.18 09:10 A BUX index 0,6 százalékos emelkedéssel zárta a csütörtöki kereskedést, a hazai részvényindex ezzel új lokális csúcsra emelkedett, a magyar tőzsde a pénteki kereskedést is mérsékelt erősödéssel indította, a BUX 153 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb, így a BUX indexet mindössze 0,7 százalékos emelkedés választja el a tavaly januári, 41 609 pontos történelmi csúcsától. A hazai blue chipek felemásan teljesítenek a pénteki piacnyitás után, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal került feljebb, a Mol 0,9 százalékkal került feljebb, míg a Richter árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb. Az OTP történelmi csúcson zárta a tegnapi napot, a részvény pedig a pénteki piacnyitás után tovább emelkedett, az OTP 11 930 forinton új csúcsra emelkedett.