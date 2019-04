Emelkednek az európai olajcégek 2019.04.23 11:47

Nagyot emelkedett az olaj ára tegnap, miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy hamarosan véget vet az iráni olajat importáló országok számára adott korábbi felmentésének, amelyet követően az Irántól olajat vásárló országok maguk is szankciókkal szembesülhetnek. Noha annak idején már jelezte, hogy hat hónapos átmeneti mentességet tervez, az Egyesült Államok mostani bejelentése mégis meglepetésként érte az olajpiac szereplőit, amelyek enyhébb döntésre, a haladék meghosszabbítására számítottak, ez, illetve az olajpiaci kínálattal kapcsolatos aggályok kiújulása pedig azonnali ugrást okozott az olajárakban is. Az olajár emelkedésével párhuzamosan erősödnek az olajtársaságok részvényei is, a keddi kereskedésben a Shell, a BP és az Eni részvényei teljesítenek a legjobban.