A Műjégpálya hűtheti a Városliget új épületeit

Energy Investment Forum 2018

Megfordult az a trend, hogy leválnak a távhőről az ügyfelek és ezért csökken a kihasználtsága: 2017-ben és 2018-ben ismét 30 MW fölötti bővülés jellemezte a fővárosi rendszert. A távfűtéshez okos megoldások is kapcsolhatók lakóépületek esetében; az irodapiac már korábban felfedezte a távhő előnyeit - mondta.Tíz éve célja a fővárosi távhőszolgáltatónak, hogy összekösse a szigetszerű rendszereket, ahogy az például Bécsben is történt. Ennek akadálya, hogy egyelőre a belvárosban egyáltalán nem terjedt el a távhő, Bécsben ezt megoldották. Jelenleg zajlik a rendszer kiépítése, az Erzsébet-hídon vezetik át a csőrendszert, hogy a belvárosban is opció lehessen a távhőszolgáltatás. Balog szerint a területen található szállodáknak kifejezetten jó megoldás lehet a távhő a biztonságos és kiegyensúlyozott szolgáltatás nyújtására.De Balog szerint Liget Projekt is előremutató, ahol szintén a távhőszolgáltatást veszik igénybe az új épületek kivitelezésekor, ahogy az új Telekom-székházat is így fűtik. A 12. kerületbe is tervezik betenni a lábukat, amely eddig vakfolt volt a szolgáltató szempontjából, ahogy a Soroksári út is, amely szintén szerepel a terjeszkedési tervekben.A társaság célja, hogy a hűtési piac versenyképes szereplőjévé is váljon, aminek keretében gondolati szinten felmerült az az innovatív megoldás is, hogy a Városliget új épületeinek hűtését a Műjégpálya hűtőházának rendszerbe kötésével oldanák meg.