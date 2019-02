A német bankok az oroszokért lobbiznak Amerikában

Amerika újabb oroszok elleni szankciók bevezetését fontolgathatja, ennek esélye megnőtt azzal, hogy az amerikai alsóházban a demokraták kerültek többségbe. A Moszkva elleni újabb szankciók többek között a sokmillió dolláros német-orosz gázvezeték projekt finanszírozását lehetetleníthetnék el.Mint ismert, év végéig két új, összesen évi 55 milliárd köbméter szállítási kapacitású vezetékkel bővítik a Balti-tenger fenekén húzódó, Oroszországból Németországba vezető Északi Áramlatot. Oroszország így elméletileg kiiktathatná Ukrajnát mint tranzitállamot, egyetlen útvonalra terelhetné át európai gázszállítmányai 80 százalékát, ráadásul domináns helyzetbe kerülne a német piacon, mert részesedését 40 százalékról több mint 60 százalékra emelné.Az amerikai körökben felmerült szankciók már nem csak Vlagyimir Putyin orosz elnök és egyes orosz befolyásos üzletemberek ellen irányulnának, hanem Oroszországot egészében vágnák el a globális pénzügyi világtól. A nagy orosz kitettséggel rendelkező európai bankok mindezek miatt nagy üzleti és jogi megfelelési kockázatot futnak most. 180 bank, köztük, a Deutsche Bank, a Commerzbank, az olasz UniCredit is lobbizik azért, hogy az amerikaiak ne vezessenek be új szankciókat az oroszokkal szemben.