A Paksi Atomerőmű szerint túlzóak a szakszervezeti követelések

Az Országos Rendőrfőkapitányság 2017-ben részletesen felülvizsgálta a Paksi Atomerőmű védelmével kapcsolatos gyakorlatot, és olyan új követelményeket támasztott, amelyek egyebek mellett a fegyveres biztonsági őrség létszámának emelését írták elő. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megvizsgálta az ORFK határozatát és úgy döntött, hogy 100 százalékban saját tulajdonú leányvállalatán - az ugyancsak köztulajdonban álló Atomix Kft.-n - keresztül teljesíti az ORFK határozatában foglalt követelményeket. A döntést az erőmű szerint az alapozta meg, hogy az Atomix Kft. több évtizedes biztonsági tapasztalatot szerzett a Paksi Atomerőmű vagyonőri tevékenységének ellátása során.A Paksi Atomerőmű közleménye szerint a mostani átszervezés során minden dolgozó testreszabott ajánlatot kapott a vállalatnál eltöltött idő, a nyugdíjtól való időbeli távolság, illetve az egyéb átképzési lehetőségek figyelembevételével. Az érintett fegyveres biztonsági őrök - munkáltatói jogutódlás keretében - az eddigi feladataikat változatlan bérért végzik a továbbiakban is, mindezt pedig a törvény által előírt kötelező juttatásokon felül felkínált jelentős "kompenzációs csomag" egészíti ki. Az ajánlat lehetőséget biztosít átképzésre, illetve az atomerőmű leányvállalatán belül egyéb, kisebb fizikai igénybevételt jelentő munkakör betöltésére is. Az ajánlatra, illetve a szóban forgó munkakörökre a kompenzációs csomag nélkül is több száz jelentkezés érkezett, annak versenyképességét bizonyítva - közölték.Az erőmű közlése szerint a szakszervezetek mindezek ellenére olyan követelésekkel álltak elő, amelyek teljesítése az atomerőmű többi dolgozójával szemben teremtene méltánytalan helyzetet. Közel változatlan munka- és bérfizetési feltételek mellett, a több éves keresetnek megfelelő összeg előre kifizetésének igénye nehezen alátámasztható igény az érdekképviseletek részéről - fogalmazott a Paksi Atomerőmű.A tárgyalások még zajlanak, ennek ellenére a szakszervezetek konfliktushelyzetet jelentettek be. A Paksi Atomerőmű közölte, továbbra is fenntartja "lehetőségeit messzemenően kimerítő", személyre szabott ajánlatát az érintett dolgozói számára.Az atomerőmű két szakszervezete, a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Paksi Atomerőmű (MÉSZ) és a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ) az előző hét végén jelentették be a munkaügyi konfliktust és azt, hogy sztrájkra készülnek arra hivatkozva, hogy a már 2018-ban elkezdődött tárgyalások sorozata nem hozott megnyugtató eredményt a paksi atomerőmű fegyveres biztonsági őrség kiszervezésének ügyében.