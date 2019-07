A Total szabadul az olaj- és gázmezőitől?

Mi lesz a Mollal?

Az olajvállalat 5 milliárd dollár értékű eszköz eladását tervezi, melynek nagyrésze a kutatás-termelés divíziót érinti. Az alacsonyabb olajárnál is megtérülő projekteket kívánja csupán megtartani a társaság, a költségesebb projektektől szabadulna.Mindezt azután jelentette be a vállalat, hogy a második negyedéves igazított eredménye 19%-kal 2,9 milliárd euróra mérséklődött éves alapon, mely az alacsony olaj- és gázár környezetnek, és a szűkülő finomítói marzsoknak volt köszönhető.Elsősorban az Északi-tengeren levő projektjeitől szabadulna a társaság, mely csupán magas olaj- és gázárak mellett térülne meg. A társaság mezőinek osztalék fizetése előtti megtérülési pontja 25 dolláros hordónkénti olajárnál helyezkedik el, míg 50 dolláros szint lenne megfelelő az osztalékfizetés és a szükséges beruházások véghezvitelére.Az olajtársaság féléves gyorsjelentése az elemzői várakozásoknak megfelelő volt. A vállalat növelte osztalékfizetését, mely megfelel a kitűzött 10%-os mértéknek 2018 és 2020 között, és a társaság 2020 után tovább folytathatja osztalékfizetésének növelését.A Total nem vár tartós olajár növekedést az elkövetkezendőkben prognózisa szerint. Ráadásul egyre több elemző pesszimista az olajpiac keresleti oldalát tekintve. Mindez azért lehet érdekes a Mol szemszögéből, mivel az Upstream divízió bővítésében gondolkodik a menedzsment, ugyanis szeretné hosszútávon is fenntartani a jelenlegi 115 ezer hordó olajegyenérték körüli kitermelési szintet. A magyar olajtársaság augusztus másodikán fogja publikálni második negyedéves számait, érdemes lehet figyelni az Upstream stratégiáját érintő kommentekre.A Total 1%-os esésben fejezte be a kereskedést a tegnapi nap folyamán, idén pedig jelenleg 4% pluszt sikerült hoznia.

A Mol jelenleg minimális mínuszban tartózkodik a reggeli nyitás után, idén jelenleg stagnálást láthatunk az árfolyamában.